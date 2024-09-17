Рэпера Пи Дидди арестовали по обвинению в торговле людьми

Также источник издания сообщил, что власти планировали арестовать Комбса во вторник, но «произошло что-то, что заставило» чиновников взять его под стражу раньше, чем планировалось.

Пи Дидди обвиняют в сутенерстве, сексуализированном насилии, склонении к проституции, а также распространении незаконных веществ и огнестрельного оружия. В домах музыканта в США недавно прошли обыски.

Ранее соседи рэпера заявили, что в доме Пи Дидди постоянно проходят сомнительные вечеринки: на них приходит множество темнокожих мужчин, а также привозят девушек в купальниках. Самого Пи Дидди очевидец, по его словам, с женщинами не видел.

Также ранее в секс-торговле его обвинила Адрия Инглиш, известная в порноиндустрии как Omunique. Она рассказала, что впервые встретила Пи Дидди примерно в 2004 году, когда ее бойфренд проходил прослушивание для участия в модельном бизнесе Шона Комбса. Адрия должна была танцевать на вечеринке Пи Дидди в Хэмптоне в честь Дня труда в 2004 году, после чего со временем, по ее словам, ей начали добавлять что-то в напитки и постепенно принуждать к сексу с гостями.

Это не единственные обвинения в адрес рэпера: его также обвиняют в насилии. В отношении его бывшей девушки, певицы Кэсси Вентуры. Она подала на него в суд и заявила, что Пи Дидди издевался над ней больше десяти лет: он познакомил ее «с образом жизни, который связан с чрезмерным употреблением алкоголя и наркотических веществ». В свою очередь рэпер обвинял девушку в вымогательстве: якобы она требовала у него 30 млн долларов. Позже они заключили мирное соглашение.

Недавно, однако, в сети завирусилось видео, в котором он избивает Кэсси Вентуру в отеле Лос-Анджелеса. Видео было снято еще в 2016 году, но недавно его опубликовал телеканал CNN. Пи Дидди сначала хранил молчание, но позже записал видеообращение с извинениями.