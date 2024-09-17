ФОТО «Место принятия решения!» Загадочные круги, появившиеся в городском пространстве Таллинна, озадачили горожан

Смущенные горожане отправили свои вопросы и в редакцию Elu24. «Утром по пути на работу я заметил, что в городе появились какие-то круги, в центре которых написано «Место решения», но нет объяснения, что именно нужно решать. Планирует ли мэрия Таллинна новую рекламную кампанию? На свеём маршруте утром я видел такие круги как минимум в пяти местах на асфальте», - говорит один из людей.