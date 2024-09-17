Мужчины плакали: в Сети рассказали подробности общения Меган Маркл с персоналом

Инсайдеры также описали пару как «плохих людей», которые «часто меняют свое мнение», а Гарри назвали «очень очаровательным человеком», который «помогает». По словам источника, Меган была «совершенно неумолимой» и «марширует, как диктатор на высоких каблуках, пылая приказами». Инсайдер также добавил: «Я наблюдал, как она доводила взрослых мужчин до слез».

Отдельные источники предположили, что принц Гарри чувствует себя все более одиноким в США и считает своего телохранителя Дэвида Лэнгдауна своим лучшим другом.

Новые обвинения являются частью исследования оттока сотрудников, работавших на Сассекских, включая руководителя аппарата супругов Джоша Кеттлера, ушедшего в отставку в августе после трехмесячной работы.

«Громкие истерики» Меган и «взбешенные электронные письма в 5 утра» также наградили ей прозвищем «Герцогиня Сложная», которое придумали сотрудники. Ранее Меган обвиняли в издевательствах над персоналом дворца до того, как пара переехала в Калифорнию, что побудило королевских помощников начать расследование заявлений об «унижающем» поведении Меган в отношении двух личных помощников.