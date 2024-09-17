На прошлой неделе Кейт Миддлтон, более полугода борющаяся с онкологией, сообщила поклонникам поистине хорошую новость: она завершила курс химиотерапии. Принцесса Уэльская подвела итог своего лечения, подчеркнув, что им с принцем Уильямом пришлось пережить непростые времена.
Стало известно о неоднозначной реакции Меган Маркл на трогательное признание Кейт Миддлтон об окончании курса химиотерапии
Позднее и сам супруг Кейт прокомментировал новость о прекращении химиотерапии, добавив, что впереди у жены «долгий путь».
Новость не прошла мимо и Маркл с принцем Гарри. Издание HeatWorld пишет, что не кто иной, как Меган Маркл, на протяжении долгого времени враждовавшая с Кейт, отреагировала на заявление о завершении курса лечения.
По словам анонимного источника, для Меган и Гарри эта весть стала настоящим облегчением. Несмотря на трудности в общении с родственниками, они искренне переживали о состоянии здоровья Кейт, и теперь, когда она медленно, но верно идет к выздоровлению, они могут успокоиться. «Меган невероятно рада и счастлива, что Кейт снова здорова, - она так беспокоилась о ней», - поделился инсайдер. Однако не все оказалось так однозначно.
Собеседник издания утверждает, что Маркл несколько смутил тот способ, которым Кейт решила сообщить миру о своем самочувствии. Обвиненную в бесконечных попытках драматизировать накал страстей в королевской семье и в излишней кинематографичности Меган возмутило, что ее невестка выбрала тот же способ быть на связи с поклонниками.
«Когда дело доходит до этого видеообъявления, ее чувства довольно сложны. Во-первых, есть это чувство вины, с которым они с Гарри все еще борются. Они оба сожалеют, что так публично высказали свои жалобы на семью и Кейт в частности. Когда они высказались, Меган чувствовала, что у них не было другого выбора, но теперь, когда время прошло и ее чувства остыли, она понимает, что все можно было бы уладить более сдержанно.
А еще есть двойные стандарты, с которыми Меган всегда боролась. Если сравнить то, как обращаются с Кейт, и то, как обращаются с ней, невозможно отрицать, что есть огромная разница. Когда она видит, как Кейт обожают и выставляют в качестве эталона совершенства, в то время как все, что она делает, рушится, это действительно заставляет ее чувствовать себя довольно горько».