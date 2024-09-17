Стало известно о неоднозначной реакции Меган Маркл на трогательное признание Кейт Миддлтон об окончании курса химиотерапии

«Когда дело доходит до этого видеообъявления, ее чувства довольно сложны. Во-первых, есть это чувство вины, с которым они с Гарри все еще борются. Они оба сожалеют, что так публично высказали свои жалобы на семью и Кейт в частности. Когда они высказались, Меган чувствовала, что у них не было другого выбора, но теперь, когда время прошло и ее чувства остыли, она понимает, что все можно было бы уладить более сдержанно.

А еще есть двойные стандарты, с которыми Меган всегда боролась. Если сравнить то, как обращаются с Кейт, и то, как обращаются с ней, невозможно отрицать, что есть огромная разница. Когда она видит, как Кейт обожают и выставляют в качестве эталона совершенства, в то время как все, что она делает, рушится, это действительно заставляет ее чувствовать себя довольно горько».