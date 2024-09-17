Не растерялась: брат Кейт Миддлтон рассказал о знакомстве сестры с его женой

Джеймс в своих новых мемуарах «Знакомьтесь с Эллой: собака, которая спасла мне жизнь», рассказывает, что это произошло случайно, когда они с Ализе Тевенет в последнюю минуту решили остаться в доме его родителей в Баклбери в сельской местности.

Ему было неизвестно, что принц Уильям, Кейт и их дети, принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи, также были дома в тот момент.

«Ализе все еще крепко спит, поэтому я осторожно успокоил детей, и мы спускаемся вниз, где Кэтрин и Уильям пьют утренний чай на кухне», - вспомнил предприниматель и писатель.

«Я собирался отнести Ализе чашку, когда она появилась на кухне. Она только что встала с кровати, ее волосы все еще взъерошены, и она одета в одну из моих рубашек», - добавил Джеймс.

По словам брата будущей королевы Великобритании, его на тот момент еще девушка не стала паниковать и бежать одеваться.

«Вместо этого она просто тепло приветствует всех, как будто это совсем не странно - впервые встретить сестру и зятя своего парня в большой мужской рубашке», - рассказал Джеймс Миддлтон.

«"Привет", - говорит она, протягивая руку, и совсем не смущенно, вскоре мы все начинаем разговаривать, а дети задают всякие дерзкие вопросы на скорости сто миль в час», - пошутил он.

Джеймс Миддлтон и Ализе Тевене поженились на юге Франции в 2021 году. Сейчас они воспитывают маленького сына Иниго.