ВИДЕО Шакира ушла со сцены из-за фаната, который буквально залез ей под юбку

Шакира остановилась на некоторое время, потянула и без того короткое платье вниз и показав жестами поклоннику, что все видит, спустилась со сцены в зал. Затем артистка возобновила танец в VIP-зоне, прежде чем снова повернуться к фанатам и помахать рукой.

Поклонники в Сети отреагировали в соцсетях на поступок зрителя.

«Люди отвратительны»; «Это действительно разочаровывающее поведение. Артисты заслуживают уважения и конфиденциальности как на сцене, так и за ее пределами. Крайне важно обеспечить безопасную среду для всех»; «Шакира даже не может наслаждаться и танцевать под свою собственную песню, как?»; «Я, черт возьми, ненавижу мужчин, полностью запретите им посещать клубы»; «Удивительно, как некоторые парни могут в одиночку превратить прекрасный опыт в полный кошмар своими жуткими флюидами», - пишут в комментариях.

Один из очевидцев сообщил таблоиду, что на самом деле все было не так драматично.

Еще в июне Шакира сказала, что она не совсем готова к «официальным отношениям», но намекнула, что не против романтических приключений. Артистка тяжело переживала разрыв с футболистом Жераром Пике. Пара была вместе 11 лет, и у них родились двое сыновей: Саша и Милан. Певица и спортсмен расстались в 2022 году.

Жерар изменял Шакире со своей нынешней девушкой и бывшей сотрудницей Кларой Чиа, которая младше артистки на 20 лет.

После расставания с Жераром Шакире приписывали романтические отношения с актером Томом Крузом, гонщиком-чемпионом Льюисом Хэмилтоном и актером Люсьеном Лависконтом.

Сейчас звезда сосредоточилась на своих сыновьях.

«Их эмоциональное и психологическое благополучие - в приоритете», - призналась исполнительница.