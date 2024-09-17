47-летняя колумбийская певица Шакира, которая демонстрировала свои фирменные танцевальные движения на сцене LIV Miami, танцуя под новый сингл «Soltera», заметила, что один из фанатов снимает ее, пододвинув телефон максимально под подол платья артистки, пишет Metro.
ВИДЕО ⟩ Шакира ушла со сцены из-за фаната, который буквально залез ей под юбку
Шакира остановилась на некоторое время, потянула и без того короткое платье вниз и показав жестами поклоннику, что все видит, спустилась со сцены в зал. Затем артистка возобновила танец в VIP-зоне, прежде чем снова повернуться к фанатам и помахать рукой.
Поклонники в Сети отреагировали в соцсетях на поступок зрителя.
«Люди отвратительны»; «Это действительно разочаровывающее поведение. Артисты заслуживают уважения и конфиденциальности как на сцене, так и за ее пределами. Крайне важно обеспечить безопасную среду для всех»; «Шакира даже не может наслаждаться и танцевать под свою собственную песню, как?»; «Я, черт возьми, ненавижу мужчин, полностью запретите им посещать клубы»; «Удивительно, как некоторые парни могут в одиночку превратить прекрасный опыт в полный кошмар своими жуткими флюидами», - пишут в комментариях.
Один из очевидцев сообщил таблоиду, что на самом деле все было не так драматично.
Еще в июне Шакира сказала, что она не совсем готова к «официальным отношениям», но намекнула, что не против романтических приключений. Артистка тяжело переживала разрыв с футболистом Жераром Пике. Пара была вместе 11 лет, и у них родились двое сыновей: Саша и Милан. Певица и спортсмен расстались в 2022 году.
Жерар изменял Шакире со своей нынешней девушкой и бывшей сотрудницей Кларой Чиа, которая младше артистки на 20 лет.
После расставания с Жераром Шакире приписывали романтические отношения с актером Томом Крузом, гонщиком-чемпионом Льюисом Хэмилтоном и актером Люсьеном Лависконтом.
Сейчас звезда сосредоточилась на своих сыновьях.
«Их эмоциональное и психологическое благополучие - в приоритете», - призналась исполнительница.