Умер легендарный кантри-музыкант Томми Кэш

Сольная карьера Кэша начала активно набирать обороты после подписания его первого контракта в 1965 году. В 1969-м вышел его большой хит Six White Horses, достигший четвертого места в кантри-чарте Billboard и попавший в Billboard Hot 100, а в 1970-м - Rise and Shine и One Song Away. Последняя же работа артиста The Music Row Revival Sessions датирована на стриминговых платформах 2021 годом.