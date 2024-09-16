Умер легендарный кантри-музыкант Томми Кэш

Некролог публикует Rolling Stones, отмечая, что карьера Томми была, может, и не столь блистательной, как у брата, но тоже вполне успешной - с хитами в «горячей десятке» и на вершине чарта.

Новость об уходе артиста подтвердил в соцсетях основатель Музея Джонни Кэша в Нэшвилле Билл Миллер. Он попросил поклонников музыканта помолиться за его любимую жену Марси и его семью.

Томми Кэш родился в 1940 году в Арканзасе. Свою первую группу собрал еще в школе. В армии был диджеем на армейском радио. Профессиональную музыкальную карьеру начал в середине 1960-х, первый альбом - в 1968-м.

Пять пластинок певца заходили в Тор-50, два десятка синглов - в Тор-100. Как актер появлялся в ряде проектов, включая триллер «Речной вор» и сериал «Сан Рекордз» - о создании знакового лейбла, где издавались Элвис, Джонни Кэш и Джерри Ли Льюис.

Сольная карьера Кэша начала активно набирать обороты после подписания его первого контракта в 1965 году. В 1969-м вышел его большой хит Six White Horses, достигший четвертого места в кантри-чарте Billboard и попавший в Billboard Hot 100, а в 1970-м - Rise and Shine и One Song Away. Последняя же работа артиста The Music Row Revival Sessions датирована на стриминговых платформах 2021 годом.