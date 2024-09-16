«Я справлюсь, мне предстоит долгий путь»: итальянская модель Бьянка Балти сообщила, что у нее обнаружили рак

40-летняя Бьянка Балти опубликовала несколько фото из больничной палаты и написала: «В прошлое воскресенье меня положили в отделение неотложной помощи, где выяснилось, что боли в животе вызваны раком яичников третьей стадии. Это была неделя, полная страха, боли и слез, но прежде всего любви, надежды, смеха и силы. Мне предстоит долгий путь, но я знаю, что одолею его». По ее словам, у нее так много сил, что она готова поделиться ею со всеми, кто в ней нуждается, в первую очередь со своими дочерьми.

Бьянка Балти, как и Анджелина Джоли несколько лет назад, перенесла профилактическую двойную мастэктомию, после того как выяснилось, что у нее генетическая мутация Brca1. Она экспоненциально увеличивает риск заболеть раком груди или яичников (или и тем, и другим). При этом она не стала удалять яичники, так как рассчитывала на то, что родит еще детей.

Профилактическую операцию Бьянка Балти перенесла, как сама рассказывала, из-за того, что не готова была рисковать: она не могла себе позволить заболеть, так как должна была обеспечивать своих дочерей. Их у нее две: Матильда - от бывшего мужа Кристиана Лучили и Мия от нынешнего супруга Мэтта Макроя, с которым они поженились в 2017 году.