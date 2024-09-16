«Мы прибыли в Эстонию на 17 часов позже, чем планировали!» Рейс солиста группы Shannon и его возлюбленной был задержан по неожиданной причине

«Мы уже заняли свои места в самолете, когда получили информацию, что самолет не сможет вылететь из-за ухудшения состояния здоровья стюардессы», - рассказала Пилле-Рийн в видео, опубликованном в TikTok.

Так был отменен их рейс из Испании, с Пальма-де-Майорки в Цюрих. «Нам выделили места на следующий рейс Пальма-Цюрих, который вылетал на два часа позже, но, так как до нашей пересадки оставалось всего полтора часа, на рейс до Таллинна мы не успели», - сказала Пилле-Рийн.

Ночь паре пришлось провести в Швейцарии, чтобы утром отправиться дальше во Франкфурт, а оттуда, наконец, в Таллинн.

В видео Пилле-Рийн рассказала, что они всегда планируют возвращение из отпуска на день раньше следующего концерта группы Shannon, чтобы был запас времени на случай непредвиденных ситуаций с рейсами.

«В Эстонию мы прибыли на 17 часов позже запланированного, а дома были за два часа до того, как туровый автобус забрал Таави из дома, но публика в Раквере все равно смогла в пятницу вечером спокойно насладиться концертом группы Shannon», - подвела она итоги приключения.

Посмотреть видео о приключениях можно здесь: