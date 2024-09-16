Канадский актер появился на премии «Эмми»с кровавым отпечатком ладони на лице

Канадский актер Ди Фараон Вун-А-Тай, звезда сериала «Псы резервации», которому 19 сентября исполнится 23 года, приехал на церемонию вручения премии «Эмми» 2024 года с красным отпечатком ладони, будто закрывающей его рот. У этого перфоманса была причина, пишет The Hollywood Reporter.

Таким образом актер выразил солидарность с движением «Пропавшие без вести и убитые женщины из числа коренного населения» (MMIW).

Этот жест, как объяснила Native Hope, представляет собой заглушенные голоса женщин из числа коренного населения, пропавших без вести или убитых, а также привлекает внимание к отсутствию реакции правоохранительных органов на этот продолжающийся кризис.

Вун-А-Тай, который идентифицирует себя как коренной житель племени оджи-кри и гайанец, номинирован на роль Бира Смоллхилла в сериале «Псы резервации» на Hulu. Он вошел в историю как первый актер из числа коренного населения, получивший номинацию на премию «Эмми» в любой из главных актерских категорий.

Шоу также было номинировано на звание лучшего комедийного сериала.

Ранее Вун-А-Тай рассказывал, что почувствовал связь со своим персонажем Беа (Медведем) Смоллхиллом с первого прослушивания, еще до того, как прочитал весь сценарий.

«Комната сценаристов была полностью посвящена коренным народам, и они знали, что хотят рассказать свои истории. Рассказывая свои собственные истории, они также рассказывали истории многих других детей коренных народов, и я был одним из них. Я сразу же связал себя с Медведем, и я вижу много общего внутри себя, внутри моих кузенов и племянников, а также с семьей и друзьями. В мире и в том, что мы называем Индейской страной, определенно много Медведей, так же как везде есть Вилли Джеки, Элора Дананс или Чиз», - говорил он.

«Псы резервации» - криминально-комедийный подростковый сериал рассказывает о Бэа (Медведе), Элора, Уилли, Джеке и Чизе, группе коренных жителей Оклахомы, живущих в резервации, которая похожа на зону отчуждения, где процветает разруха, нищета и беспросветное уныние. Недавно умер их друг Даниэль. Подростки уверены, что жизнь в Оклахоме «сломала его дух», и мечтают перебраться в Калифорнию. Ни у кого из них, однако, нет денег на поездку. Чтобы воплотить мечту, Элора и ее товарищи организовывают серию краж

Название сериала отсылает к дебютному фильму Квентина Тарантино «Бешеные псы». Над сценарием и продюсированием сериала поработал Тайка Вайтити. Его премьера состоялась 9 августа 2021 года.