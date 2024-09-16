Саша Долгополов едет в большой европейский тур с новой программой на русском языке! В Таллинне комикесса выступит 3 октября. В этот раз Саша будет говорить об адаптации в эмиграции, немоногамных отношениях, политике, гендере и, конечно же, о пчелах! Приходите сами и берите друзей и близких!
Известная стендап комикесса Александр Долгополов снова рассмешит жителей и гостей Таллинна
Саша - квир, альтернативная политическая комикесса из России, эмигрировала, когда началась война в Украине. Она посвятила уже одиннадцать лет совершенствованию своего стендапа, став одной из самых провокационных, узнаваемых, оригинальных и значимых русскоязычных комиков и комикесс.
За последнее десятилетие она провела сотни сольных шоу, открытых микрофонов, фестивалей и конкурсов более чем в 24 странах. Саша успешно сняла шесть сольных часовых стендап-концертов, набравших в общей сложности более 14 миллионов просмотров на YouTube.
Несмотря на публичные атаки со стороны российской пропаганды, она продолжает затрагивать такие темы, как религия, авторитаризм, гендер и война.
Stand Up Шоу будет полностью на русском языке!
Когда? 3 октября 19:00, вход зрителей с 18:00.
Где? Таллинн, Uus Laine, Вана-Каламая, 1.
Вход с 16 лет.
Билеты на сайте ticketshop.ee.
В заведении работает бар, просьба, приходить заранее, чтобы заказать напитки и занять свои места в зале!
В продаже четыре категории билетов. Разницы никакой нет. Каждая категория в ограниченном количестве. Каждый билет - это сидячее место в зале. Чем раньше пришел, тем ближе место занял. Если идете компанией - есть ограниченное количество столиков, которые бесплатно можно зарезервировать, написав в заведение Uss Laine.