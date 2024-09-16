Известная стендап комикесса Александр Долгополов снова рассмешит жителей и гостей Таллинна

Саша - квир, альтернативная политическая комикесса из России, эмигрировала, когда началась война в Украине. Она посвятила уже одиннадцать лет совершенствованию своего стендапа, став одной из самых провокационных, узнаваемых, оригинальных и значимых русскоязычных комиков и комикесс.

За последнее десятилетие она провела сотни сольных шоу, открытых микрофонов, фестивалей и конкурсов более чем в 24 странах. Саша успешно сняла шесть сольных часовых стендап-концертов, набравших в общей сложности более 14 миллионов просмотров на YouTube.

Несмотря на публичные атаки со стороны российской пропаганды, она продолжает затрагивать такие темы, как религия, авторитаризм, гендер и война.

Stand Up Шоу будет полностью на русском языке! Когда? 3 октября 19:00, вход зрителей с 18:00. Где? Таллинн, Uus Laine, Вана-Каламая, 1. Вход с 16 лет. Билеты на сайте ticketshop.ee.

В заведении работает бар, просьба, приходить заранее, чтобы заказать напитки и занять свои места в зале!

В продаже четыре категории билетов. Разницы никакой нет. Каждая категория в ограниченном количестве. Каждый билет - это сидячее место в зале. Чем раньше пришел, тем ближе место занял. Если идете компанией - есть ограниченное количество столиков, которые бесплатно можно зарезервировать, написав в заведение Uss Laine.