57-летний Венсан Кассель станет отцом в четвертый раз

О новом романе Касселя стало известно в прошлом году. 27-летнюю Нару Баптисту сравнивали с бывшей избранницей Венсана - Тиной Кунаки, родившей ему дочь Амазони. Многим казалось, что актер быстро порвет с австралийкой бразильского происхождения, но не тут-то было!

Венсан и Нара объявили, что станут родителями, поделившись подтверждающими фотографиями. К слову, незадолго до этого Баптиста выходила в свет в свободных нарядах, скрывающих живот.

Для звезды кино ребенок будет четвертым, девушка же станет матерью впервые. Новость шокировала поклонников артиста, но они, разумеется, поздравили влюбленных со счастливым событием. «Такая красивая, счастья вам!»; «Я так рада за вас!»; «Нара очень красивая, ты будешь прекрасной мамой»; «Здоровья тебе и малышу»; «Венсан и Нара, поздравляем вас», - написали пользователи Сети.

Напомним, у Касселя есть трое дочерей, старших (Деву и Леони) ему подарила Моника Белуччи, а младшую - Тина Кунаки. Венсана часто обвиняли в изменах Монике, неверность, по всей видимости, разрушила его брак и с Тиной.

Вот только история с Кунаки оказалась запутаннее, по слухам, модель предала отца наследницы, увлекшись в Рио-де-Жанейро молодым мужчиной. Узнав об адюльтере, знаменитость не выдержал и нашел красотку помоложе.

О нынешней избраннице актера известно немногое. Нара участвовала в конкурсе красоты «Мисс Вселенная Австралия-2020» и даже попала в ТОП-15. Нара не хотела зацикливаться только на карьере модели и планировала стать актрисой. Ее отношения с Венсаном зародились в 2023 году, довольно скоро влюбленные стали появляться вместе на публике. Недавно Баптиста поздравила Касселя с годовщиной отношений, наконец опубликовав совместные снимки. «Любовь - это все. Ты позволил мне жить», - с нежностью обратилась она к бойфренду.