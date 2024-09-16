Роскошь прямо в постель! Финно-эстонская красотка отпраздновала свое 27-летие

Перевод: Елизавета Лынник

«День рождения, часть 2.0», - отметила Эрна Хуско в своем посте, на котором виден огромный букет красных роз и дорогой подарок из коллекции люксовых украшений Cartier.

В правильный день, а именно 27 августа, Хуско отметила свой день рождения гораздо скромнее, остановившись в это время в Копенгагене и выложив в Instagram только свои откровенные фотографии.

«27-го числа я стала 27-летней. Теперь я понимаю, почему все говорят, что время летит. Двигаемся дальше, став на год старше и мудрее. В течение следующего года я также обещаю научиться пользоваться приложениями для оплаты парковки, чтобы больше не возникало недоразумений», - сказала она, имея в виду свои многочисленные штрафы за парковку.

Любительницу роскошной жизни Хуско также постоянно окружают состоятельные мужчины. В начале года финские СМИ сообщили, что красотка находится в отношениях с 45-летним финским бизнесменом Юха-Петтери Кукконеном, производящим овсяное молоко. Слухи набрали обороты, когда оба выложили похожие фотографии с заснеженных горных склонов в Пиренеях.

Собственная компания фитнес-модели, Erna Husko Oy, также была очень прибыльной в последние годы, с оборотом около полумиллиона евро, по данным финских СМИ.

Этой весной Хуско, которая до сих пор жила в Финляндии, также купила квартиру и в Таллинне. «Когда четыре года назад я переехала из Таллинна, я знала, что этот день настанет. Я знала, что хочу работать так сильно, что однажды смогу вернуться сюда. В свою собственную квартиру, где я смогу выбирать строительные материалы от пола до потолка», - написала блогер в социальных сетях.