«Удаленная работа окончена!» Кейт Пентус-Розиманнус возвращается в Люксембург

«Удаленная работа окончена. Завтра в Люксембурге фотографа ждет день, полный обсуждений состояния европейских финансов, другого - новый детский сад, а третьего - насыщенный день полный сна, еды и игр», - написала Пентус-Розиманнус в воскресенье, делясь моментом из самолета.

«Беззаботного начала новому периоду», - пожелали семье в комментариях к посту.

Второй ребенок Пентус-Розиманнус, которого назвали Микк Александр, появился на свет 13 июля. «Наше домашнее счастье, радость и смысл существования удвоились в субботу вечером. Добро пожаловать, дорогой сын», - написала Пентус-Розиманнус в Instagram, поделившись с пользователями милым семейным снимком.

Политик также дала обещание своему сыну: «Мы намерены обнимать тебя, лелеять, любить и всегда поддерживать твою свободу и твой выбор». У Ити Лоретты, конечно же, уже есть множество планов и хитростей, которыми она может поделиться с братом, и вы можете быть уверены, что этот тандем брата и сестры будет одним из самых зажигательных».

В семье Рейн Розиманнус и Кейт Пентус-Розиманнус, поженившихся в 2012 году, также есть Ити Лоретта, родившаяся в августе 2021 года.

Кейт Пентус-Розиманнус является членом Европейской счетной палаты с 1 января 2023 г. Европейская счетная палата - один из семи институтов Европейского союза, который следит за правильным использованием средств ЕС. Результаты работы представляются в ежегодных отчетах Европейскому парламенту, который имеет право предоставить или отказать в освобождении от должности. Европейская счетная палата находится в Люксембурге.