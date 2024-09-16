В Риге с 18 по 21 сентября на площадке LED Unit Halle пройдет мировая премьера спектакля Дмитрия Крымова с Чулпан Хаматовой и Максимом Сухановым «Записки сумасшедших», о чем СМИ подробно рассказали на пресс-конференции 11 сентября.
Для подписчиков
«Хочу быть полезной этой стране»: Чулпан Хаматова о Латвии, русских и латышском языке
"Записки сумасшедших" - это первый спектакль режиссера и художника Крымова на русском языке, поставленный им в эмиграции с участием двух популярных артистов.
Стоит отметить, что Чулпан Хаматова и Максим Суханов почти 30 лет назад сыграли вместе в фильме Валерия Тодоровского "Страна глухих", а теперь впервые оказались вместе на одной сцене.
В беседе с TVNET+ Чулпан призналась в своей любви к Латвии. В то же время она отметила, что выучить латышский было не так просто. Причина - в нехватке инструментов для этого.