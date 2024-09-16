«Хочу быть полезной этой стране»: Чулпан Хаматова о Латвии, русских и латышском языке

"Записки сумасшедших" - это первый спектакль режиссера и художника Крымова на русском языке, поставленный им в эмиграции с участием двух популярных артистов.

Стоит отметить, что Чулпан Хаматова и Максим Суханов почти 30 лет назад сыграли вместе в фильме Валерия Тодоровского "Страна глухих", а теперь впервые оказались вместе на одной сцене.

В беседе с TVNET+ Чулпан призналась в своей любви к Латвии. В то же время она отметила, что выучить латышский было не так просто. Причина - в нехватке инструментов для этого.

Конечно, беседа коснулась Алвиса Херманиса и ее ухода из штата Нового Рижского театра (JRT), после чего ей не продлили ВНЖ. Но тут на помощь пришел Юрис Жагарс и контракт с театром "Дайлес".