Праздничный момент! Участник 5MIINUST Põhja-Korea женился

Участник 5MIINUST Põhja-Korea, настоящее имя которого Карл Кивастик, держит свой профиль в социальных сетях скромно. Он оставается единственным членом группы, не имеющим официального аккаунта в Instagram. Однако его можно найти в Facebook под именем Ларри Линейр.

Именно через этот аккаунт Põhja-Korea сообщил, что 14 сентября вступил в брак. Его избранницей стала Кадри-Анн, девушка взяла фамилию рэпера. Согласно информации в социальных сетях, они были вместе уже десять лет.