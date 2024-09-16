ЧУДЕСНЫЕ МОМЕНТЫ! Таня Михайлова-Саар с супругом празднуют восьмую годовщину свадьбы

«Один прекрасный момент из 2016 года», - поделилась Таня в социальных сетях красивым воспоминанием о свадьбе, которая состоялась восемь лет назад.

«Прекрасная пара!» - отмечают в комментариях, где также желают счастья, любви и долгих совместных лет.

Черно-белыми воспоминаниями о прекрасном дне свадьбы Таня поделилась и в своих Instagram Stories.

Фото: Kuvatõmmis Instagrami loost / Elu24 kollaaž

Таня Михайлова и Микк Саар начали свою совместную жизнь в 2007 году. Они поженились в 2016 году в вилле Podere Finerri в тосканском регионе Италии, которая специализируется на организации свадеб для небольших групп.

В семье растет сын Теодор, который появился на свет 16 февраля 2018 года. Он начал посещать подготовительную школу этой осенью.