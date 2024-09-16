Участницы ансамбля Duo Ruut, Катарийна Киви и Анн-Лизетт Ребане, которые находятся в Австрии на концертном турне, оказались в эпицентре бушующей снежной бури.
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Участницы популярного эстонского ансамбля попали в снежную бурю в Австрии
Перевод: Елизавета Лынник
«Очевидно, нам стоит начинать воспринимать прогноз погоды более серьезно», - написали они в социальных сетях, поделившись фотографией заснеженной Австрии, но успокоили фанатов, что несмотря на холодную погоду, их концерт на фестивале FAQ все же состоится.