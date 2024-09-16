Кейт Уинслет прошла заместительную терапию тестостероном, чтобы повысить либидо

«Иногда у женщин наблюдается значительное снижение либидо, потому что у них могут быть проблемы с щитовидной железой и с уровнем тестостерона. Многие люди этого не знают, но у женщин в организме есть тестостерон, и когда он заканчивается, как яйцеклетки, вам нужно его восполнить, тогда вы снова почувствуете себя сексуальной», - поделилась Кейт.

Она заверила женщин, что они не виноваты в том, что их тела меняются: «Наши тела странные, и особенно с возрастом происходят необычные перемены». Актриса посоветовала поклонницам проверяться на уровень гормонов, прежде чем делать какие-либо выводы.

Также, по её мнению, возраст приносит и положительные изменения: «Я думаю, что с возрастом женщины становятся более сочными и сексуальными, более уверенными в понимании того, кем они являются, более сильными, более способными жить и ни о чем не беспокоиться, это очень вдохновляет. Я постоянно говорю моим друзьям, что они выглядят потрясающе и великолепно».

Напомним, что Кейт Уинслет замужем за предпринимателем Эдвардом Абелем Смитом. Пара сыграла свадьбу в 2012 году. Недавно актриса снялась для глянца и рассказала, как избавилась от чувства вины перед своими детьми.