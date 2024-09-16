ГОРОСКОП НА 16 СЕНТЯБРЯ Тельцам очень важно сохранять спокойствие, а Скорпионам просто стоит быть собой

Стрелец

Если вы заняты серьезным делом и хотите справиться с ним отлично, действуйте самостоятельно. Даже с теми, кто действительно хочет помочь, сегодня сложно договориться, а от менее заинтересованных союзников будет больше вреда, чем пользы. У вас достаточно знаний, энергии и опыта, чтобы справиться со всеми трудностями. А вот отдыхать стоит в компании – конечно, хорошей. Общение с людьми, разделяющими ваши интересы, увлечения и взгляды, неизменно вдохновляет и поднимает настроение. Друзья часто предлагают что-то интересное, любимый человек удивляет приятными сюрпризами.

Козерог

Как бы вам ни хотелось во всем действовать самостоятельно, свести к минимуму пустые разговоры и избежать долгих обсуждений, сегодня это едва ли удастся. Куда вероятнее другое: нужно будет искать союзников и объяснять, какой именно поддержки вы от них хотите, а также думать о том, как заинтересовать каждого. Лучше избегать любого риска там, где дело касается финансов и имущества. Во всем, что связано с деньгами, ваша интуиция, увы, может ошибаться. Зато в личных отношениях можно доверять ей беспрекословно.

Водолей

В начале дня вам предстоит многое сделать. Это не самое простое время, но очень плодотворное. Можно справиться с тем, что долго не получалось, успешно завершить дело, которому прежде было отдано немало сил. Ваши победы не останутся незамеченными. Люди, прежде сомневавшиеся в ваших талантах, поймут, как сильно ошибались. Вторая половина дня будет совсем другой, легкой и приятной. Удача сама идет в руки, а вы не упускаете возможности исполнить все свои желания, воплотить мечты в жизнь. Возможно начало романтической истории.

Рыбы

Начало дня будет довольно беспокойным. На это время трудно что-то планировать: обстоятельства быстро меняются, порой происходит то, чего никто не ожидал. Иногда приходится принимать решения буквально на ходу, и нельзя сказать, что в такие моменты вы чувствуете себя уверенно и сохраняете хладнокровие. Вторая половина дня проходит гораздо проще и приятнее. У вас многое получается, со многими делами вы справляетесь быстро. Друзья делятся отличными новостями. Вероятны приятные события в семье, перемены к лучшему в отношениях с родственниками.