ГАЛЕРЕЯ И дождь не помеха! Фестиваль «Литературная улица» собрал в Кадриорге много любителей книг

Фестиваль предложил что-то на любой вкус - презентации книг, дискуссии, открытые обсуждения и возможность встретиться с писателями. День украсили чтения, театральные представления и живая музыка. Кроме того, были публично записаны несколько литературных и культурных дискуссий.

Улица Койдула - символическое место: с одной стороны ее ограничивает музей Таммсааре, с другой - музей Вильде, а в центре находится жилой дом, где жили и до сих пор живут многие любимые эстонские писатели. Недавно в этом же доме открылся музей Мати Унта, что придало фестивалю еще более особое значение.