ВИДЕО В Альпах бушует беспрецедентная снежная буря

Сказочная зимняя картинка может быстро превратиться в кошмар, если снега настолько много, что это нарушает повседневную жизнь людей.

Именно такая ситуация сейчас в Австрии и Италии, где внезапная снежная буря привела к полному хаосу.

Сильный снегопад также затрудняет поездки в Альпы. Уже выпало более метра снега, и снегопад продолжается, сообщает planetski.eu.

Хотя в горах в сентябре снегопады случаются, эксперты считают количество снега, выпавшего за последние несколько дней, беспрецедентным. В некоторых районах снег за несколько дней полностью накрыл все.

«Во многих других районах Альп также выпало много снега, но в Австрии раннее наступление зимы необычайно сурово», - говорит метеоролог Фрейзер Уилкин, добавляя, что снегопад может побить рекорды. Прогнозист Мануэль Келемен также заявил в эфире Puls24 TV, что «то, что мы видим, - это нечто исключительное».

Посмотрите на YouTube видео, чтобы увидеть, какой хаос вызвали снежные бури.