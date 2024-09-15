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ВИДЕО В чикагском ресторане продается мартини за пятизначную сумму

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Фото: Shutterstock AI Generator/Shutterstock

В ресторане, расположенном в Чикаго, штат Иллинойс, подают самый дорогой и эксклюзивный мартини в США, стоимость одного бокала которого составляет пятизначную сумму.

Этот мартини можно попробовать в итальянском ресторане Adalina по цене 13 000 долларов (11 700 евро - прим.ред), сообщает New York Post.

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