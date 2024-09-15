В ресторане, расположенном в Чикаго, штат Иллинойс, подают самый дорогой и эксклюзивный мартини в США, стоимость одного бокала которого составляет пятизначную сумму.
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ВИДЕО ⟩ В чикагском ресторане продается мартини за пятизначную сумму
Этот мартини можно попробовать в итальянском ресторане Adalina по цене 13 000 долларов (11 700 евро - прим.ред), сообщает New York Post.
Chicago restaurant serving ‘most expensive martini in US’ priced at $13K https://t.co/BsPtbjRcAC pic.twitter.com/2zXPggnZ0Q— New York Post (@nypost) September 13, 2024