Назван живописный испанский курорт, который по-настоящему раскрывается только осенью

Осень недаром считается «бархатным» сезоном для пляжного отдыха. Безумная жара отступает, погода становится значительно комфортнее, а количество отдыхающих уменьшается, тоже добавляя комфорта вашему отпуску.

В сентябре, октябре и тем более ноябре, северные туристические направления, такие как Амстердам, Лондон и Париж, которые были неплохой альтернативой жарким летним пляжам, теперь все чаще заливает дождями. Зато некоторые южные курорты как раз становятся оптимальным выбором для отдыха.

Кадис - туристический пляжный городок, расположенный на побережье Андалусии в юго-западной части Испании. Его трудно назвать совсем неизвестным, но о нем действительно говорят не так уж и часто. А между тем это отличный вариант для тех, кому уже надоела Барселона и Анталия.

Во-первых, Кадис - это довольно старый город, в котором сохранилось много исторических памятников, включая несколько старинных кварталов в центре города. Особенно интересны зеленая, затененная пальмами площадь Мина, где расположен музей Кадиса, и площадь Сан-Антонио, граничащая с барочной церковью.

Однако, пожалуй, самым ярким памятником является Кафедральный собор, который доминирует над городским горизонтом, если смотреть с набережной Пасео-дель-Вендаваль. Другие достойные внимания сооружения включают Тавирскую башню, одну из последних сохранившихся из 160 сторожевых башен Кадиса, украшенный красным и белым мрамором Дом адмирала, средневековые Лас-Пуэртас-де-Тьерра, которые продолжают охранять Старый город, и римский амфитеатр 1-го века.