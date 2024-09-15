После концерта Нади Дорофеевой произошла драка со стрельбой - певица отреагировала: «Слышали выстрел»

Украинская певица Надя Дорофеева выступила с концертом в Червонограде Львовской области.

И уже через 40 мин после окончания шоу группа фанатов на улице подняла стычку по неизвестным причинам. В скандал между неизвестными вмешался мужчина, похожий на полицейского, и использовал пистолет, выстрелив в воздух. После таких кадров, опубликованных в Сети, пользователи предположили, что это был охранник Нади Дорофеевой.

После ряда обвинений в сторону команды артистки она вышла на связь и прояснила ситуацию. В частности, в своем фотоблоге Надя опровергла информацию, что на видео был якобы ее телохранитель.

Знаменитость отметила, что никакого отношения к драке она не имеет, вместо этого и сама слышала звуки выстрелов из своей гримерки. Но в то же время Дорофеева надеется, что организаторы, пригласившие ее с концертом в Червоноград, найдут виновных и придут к справедливости.

«Сейчас меня вспоминают в новости, что вчера (13 сентября - прим. ред.) после концерта в Червонограде, как пишут в заголовках, "охрана Нади Дорофеевой побила людей". Во-первых, у меня нет охраны. На концертах все организаторы заказывают охранников, чтобы мероприятие происходило безопасно. Случилась какая-то жесть. Я видела видео, как какой-то человек, возможно, охранник, я не знаю, но стреляет вверх, какая-то заворушка. Этот момент был после концерта. Мы и сами услышали выстрел, находясь в гримерке. Подумали, может, показалось. Но, к сожалению, не показалось. Я надеюсь, что соответствующие люди, службы, организаторы разберутся в этом вопросе», - подчеркнула артистка.