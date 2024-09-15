НОВОЕ НАЧАЛО «Marimell распадается!» Блогерская пара объявила о новых переменах в своей профессиональной жизни

«Мы пришли к выводу, что наш образ в блоге не отражает полностью наш потенциал и навыки. Слишком много предвзятости и наша серьезность, мягко говоря, пострадала», - отметили они в блоге.

Они добавляют, что Меэлис в последнее время заметил, что его способности как маркетолога и тренера часто остаются незамеченными, так как его воспринимают в основном как развлекательного блогера, что стало мешать его развитию в роли тренера.