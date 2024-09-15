Дженнифер Лопес и Бена Аффлека после развода неожиданно застали вместе в отеле

Американскую певицу Дженнифер Лопес и голливудского актера Бена Аффлека, которые месяц назад начали процесс развода, неожиданно заметили вместе.

Папарацци застали бывших влюбленных во внедорожнике артиста, а затем в отеле. Как пишет издание People, впервые после подачи документов на развод Аффлека и Лопес заметили 14 сентября. Они прибыли в одну из гостиниц в Лос-Анджелесе. Певица выбрала черные джинсы и коротенькую блузку, а актер был одет в брюки и рубашку.

Дженнифер находилась рядом с Беном на пассажирском сидении: актер сам вел авто. Выйдя из машины, пара принялась эмоционально о чем-то беседовать. Бен помогал себе активной жестикуляцией, в то время как Дженнифер старательно сохраняла внешнее спокойствие.

Блогеры принялись обсуждать воссоединение пары. «Что это только что сейчас было? Они все-таки вместе?», «Такое ощущение, что нас всех развели», «Неужели они опять будут вместе?», «Выясняют отношения — значит, есть надежда на примирение!», «Давайте так, чтобы обойтись без развода», - написали в Сети.

Впрочем, фанатам не стоит надеяться на примирение пары. Дело в том, что они встретились вместе, чтобы провести время с детьми, которые за годы их отношений успели привязаться друг к другу. Кроме того, судя по фото, между Аффлеком и Лопес не сложилось слишком теплого разговора.