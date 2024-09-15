В Париже оштрафовали двух женщин, утверждавших, что Брижит Макрон родилась мужчиной

Женщины утверждали, что супруга 46-летнего президента Франции Эммануэля Макрона, 71-летняя Брижит Макрон, родилась мужчиной. Об этом сообщает The Guardian.

В 2021 году Наташа и Дельфин опубликовали на YouTube четырехчасовое видео, в котором заявили, что Брижит Макрон родилась мужчиной по имени Жан-Мишель Тронье (так зовут брата первой леди Франции), а в 80-е годы совершила транспереход.

По их версии, первого мужа Брижит, Андре-Луи Озьера, вовсе не существовало, а ее дети на самом деле были рождены в браке Жан-Мишеля с некой Катрин Озьер (в действительности Картин замужем за Жан-Луи Озьером - дядей Андре-Луи). Видео собрало более 450 тысяч просмотров, но впоследствии было удалено.

В начале 2022 года Брижит Макрон, ее брат и трое ее детей от первого брака подали в суд. Они обвинили Наташу и Дельфин во вмешательстве в частную жизнь, однако в 2023-м суд отклонил этот иск, поскольку обвинения были предъявлены по неверной статье.

Тогда семья Тронье обвинила Наташу Рей и Дельфин Жегусс в диффамации. По решению суда сторонницы популярной теории заговора теперь обязаны выплатить по восемь тысяч евро в пользу Брижит и еще пять тысяч евро ее брату Жан-Мишелю за причинение морального вреда. Правонарушительницам также назначили условный штраф в размере 500 евро.

Слухи о том, что Брижит Макрон - трансгендерная персона, появились еще в 2017 году, после того как Эммануэль Макрон был избран на пост президента Франции. В декабре 2021 года Наташа Рей, называющая себя независимой журналисткой, опубликовала статью, в которой рассказала о своем расследовании в отношении первой леди Франции: женщина вела его несколько лет.

Рей заверяла, что у нее есть достаточно доказательств того, что Брижит была рождена в теле мужчины. Вскоре эта теория широко распространилась в сети.

Эммануэль Макрон неоднократно выступал с опровержением этих слухов. В марте этого года он публично раскритиковал СМИ за тиражирование клеветы о его супруге.