Эстонская блогерша поделилась моментами, полными любви: я влюбляюсь все больше и больше

«Мы с моим мужчиной создали столько новых общих воспоминаний, и с каждой минутой, проведенной вместе, я влюбляюсь в него все больше и больше! Даже не беспокоюсь о серой осени, потому что одно большое солнце всегда ходит со мной», - подписала она пост.

На фотографиях видно, что пара наслаждалась как спа-процедурами, так и кулинарными изысками в разных ресторанах университетского города.

Кассия также сообщила, что они планируют следующую поездку за границу, а именно на остров Бали в Индонезии.

Подтвердила новые отношения

«Мы отмечаем месяц наших отношений, и как безнадежный романтик, я хотела этим поделиться. Мы жарили мясо, отдыхали, принимали ванны, пили вино, загорали», - писала в июне блогерша Кассиа Шакти, то есть Мерилин Таймре. Кассиа добавила тогда, что они отправились в Ноароотси.

Первый намек на то, что у женщины есть новый возлюбленный, поступил в редакцию Elu24 в начале апреля. По словам отправителя, Кассиа делала фотографии с мужчиной в популярном приложении BeReal. По утверждению отправителя, именно в этом приложении Кассиа якобы несколько раз фотографировалась с одним мужчиной. «Она ежедневно публикует фотографии в BeReal», - утверждал отправитель.

Блогерша отверг слухи и заявила, что она свободна. «Нет, у меня нет парня. Я по-прежнему одинока», - заявила она Elu24. Однако Кассиа отметила, что мужчина с фотографияй, ее спутник на свидании. «Как полагается одинокой женщине, я иногда хожу на свидания», - отметила Кассиа, намекая на свою открытость к новым отношениям.

Мужчина также был запечатлен на праздновании 31-го дня рождения Кассии, когда она пригласила своих самых близких подруг с их мужчинами, братьев и сестер и нескольких мужчин.

В начале 2023 года завершились долгие отношения Кассии с ютубером Роометом Пумом. Они были вместе более четырех лет.