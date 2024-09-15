Мэрилин Керро сообщает в социальных сетях, что выставила на продажу свой дом в Раквере, так как он стал слишком мал для ее семьи.
Ясновидящая Мэрилин Керро выставила на продажу свой красивый дом: «Нам нужен дом побольше»
«Я долго думала, обсуждала с детьми, и нам нужен дом побольше», - пишет Керро в своем посте. Она добавляет, что хочет отдельную студию для съемок видео на YouTube, а также Кайро хочет свою собственную комнату.
«Если ты хочешь дом и сад, сделанные с душой, особенно сад, который я создала сама, посмотри это объявление. Я не выкладываю в интернет все детали о доме, но если ты действительно заинтересован, можешь прийти посмотреть и увидеть все», - отмечает Керро в своем сообщении.
Она также добавляет, что торговаться не стоит, так как цену она снижать не будет. «Цена остается прежней, потому что я вложила в этот дом значительно больше. Времени у меня достаточно, я не тороплюсь, но строю неподалеку новый и более просторный дом», - добавляет она.
За дом площадью 200 квадратных метров, построенный в 2020 году в Раквере, Керро просит 375 000 евро. Одноэтажный четырехкомнатный дом дополняет просторная терраса, а вокруг него разбит красиво ухоженный сад.
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В семье Керро трое детей, о которых она нечасто делится информацией в публичном пространстве.
Впервые Керро стала матерью в июне 2018 года, когда родила сына по имени Кайус-Уильям.
Ожидание второго ребенка Керро анонсировала летом 2019 года. В январе следующего года она сообщила, что у неё родилась дочь, которую назвали Селин Мари.
Третий ребенок Керро появился на свет в марте 2022 года. Сына назвали Кайро.
В 2022 году в программе Kuuuurija Керро откровенно рассказала о продолжительном домашнем насилии, которое исходило от отца ее второго ребенка, норвежца Марка Александра Хансена.
Керро неоднократно пыталась разорвать отношения с мужчиной. «В конце концов стало проще сдаться и надеяться, что человек изменится, помочь ему в этом. Ты понимаешь, что борешься с ветряной мельницей – он все равно не отпустит тебя! Либо он сам придет к пониманию, что наши отношения не работают, и уйдет, либо ты стараешься сохранить мир в доме настолько, насколько это возможно. Я тогда предпочла сохранять мир в доме. Очевидно, что полиция мне не помогла, доказательств никогда не было достаточно. Все время говорили: собирай их», - делится Керро.