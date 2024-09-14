79-летний Майкл Дуглас признался, был ли у него страх ехать в Украину во время войны: «Мне повезло»

Так, звезда Голливуда ответил на самый популярный вопрос среди поклонников и признался, боялся ли он ехать в Киев во время угроз со стороны РФ. В комментарии «Радио Свобода» Майкл отметил, что его успокаивает, что этот город не прифронтовой. И к тому же выразил свой восторг от единения украинцев, несмотря на жизнь в опасных условиях.

«Мы далеко от фронта. Мы в Киеве, это далеко. Мне повезло иметь этот невероятный опыт, я в восторге. Все украинцы, которых я встретил - удивительно сильные и такие единые. Вы должны помнить - я американец, молодость которого прошла во вьетнамской войне. И наша страна была разъединена. Вы же наоборот - все объединены. И я думаю, что эта сила будет с вами до конца. А Киев очень красивый. Я даже не догадывался об этом. Очень благодарен за возможность быть здесь», - поделился впечатлениями от визита Дуглас.