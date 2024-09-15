ГОРОСКОП НА 15 СЕНТЯБРЯ Овнам лучше избегать споров, а Девам – не сердится по пустякам

Вторая половина дня будет вдохновляющей и интересной. Люди, цели и интересы которых схожи, отлично ладят, быстро находят общий язык, не спорят по пустякам. Легко завязываются знакомства, может мгновенно вспыхнуть взаимная симпатия, да и любовь с первого взгляда не исключена.

Овен

Лучше избегать споров в начале дня. Порой для того, чтобы сохранить хорошие отношения со всеми, достаточно просто отложить важные разговоры до второй половины дня. Утром же стоит сосредоточиться на делах, с которыми вы можете справиться самостоятельно, ни к кому не обращаясь ни за помощью, ни за советом. Вторая половина дня обещает многим Овнам интересные поездки и приятные знакомства. Вы хорошо ладите с людьми, быстро догадываетесь, что у них на уме, с кем можно иметь дело, а от кого лучше держаться подальше.

Телец

Интересный день, яркий и вдохновляющий. Старайтесь особенно внимательно прислушиваться к интуиции: ее подсказки помогают быстро достичь цели. Вы отлично ладите с окружающими. Легко и гармонично складываются отношения со старыми знакомыми, да и тех, кого видите впервые, вы часто понимаете с полуслова. Возможны денежные поступления, в том числе из неожиданных источников. День подходит для покупок и заключения сделок. Там, где дело касается финансов и имущества, вы не делаете ошибок, даже если принимать решения приходится очень быстро.

Близнецы