Смотрите в будущее с оптимизмом и старайтесь верить в успех своих начинаний, за что бы вы ни брались. Чем больше вы сомневаетесь, тем больше проблем можете себе создать. На мелкие недоразумения, которые могут происходить в начале дня, лучше просто не обращать внимания, пишет Дворец.
ГОРОСКОП НА 15 СЕНТЯБРЯ ⟩ Овнам лучше избегать споров, а Девам – не сердится по пустякам
Вторая половина дня будет вдохновляющей и интересной. Люди, цели и интересы которых схожи, отлично ладят, быстро находят общий язык, не спорят по пустякам. Легко завязываются знакомства, может мгновенно вспыхнуть взаимная симпатия, да и любовь с первого взгляда не исключена.
Овен
Лучше избегать споров в начале дня. Порой для того, чтобы сохранить хорошие отношения со всеми, достаточно просто отложить важные разговоры до второй половины дня. Утром же стоит сосредоточиться на делах, с которыми вы можете справиться самостоятельно, ни к кому не обращаясь ни за помощью, ни за советом. Вторая половина дня обещает многим Овнам интересные поездки и приятные знакомства. Вы хорошо ладите с людьми, быстро догадываетесь, что у них на уме, с кем можно иметь дело, а от кого лучше держаться подальше.
Телец
Интересный день, яркий и вдохновляющий. Старайтесь особенно внимательно прислушиваться к интуиции: ее подсказки помогают быстро достичь цели. Вы отлично ладите с окружающими. Легко и гармонично складываются отношения со старыми знакомыми, да и тех, кого видите впервые, вы часто понимаете с полуслова. Возможны денежные поступления, в том числе из неожиданных источников. День подходит для покупок и заключения сделок. Там, где дело касается финансов и имущества, вы не делаете ошибок, даже если принимать решения приходится очень быстро.
Близнецы
У вас многое хорошо получается. Благодаря поддержке звезд можно добиться успеха там, где вы прежде потерпели неудачу. Вероятно удачное стечение обстоятельств, которое откроет перед вами новые возможности, даст шанс сделать именно то, о чем вы давно мечтали. День подходит для важных встреч. Неважно, пойдет ли на них речь о работе или личных делах; в любом случае горячих споров не будет, вы быстро найдете решение, которое понравится всем. Вторая половина дня – время неожиданных, но очень приятных визитов. Часто гости приходят с подарками и хорошими новостями.
Рак
Вряд ли день обойдется совершенно без проблем и трудностей, но нет сомнений в том, что вы преодолеете все преграды. Часто опыт помогает найти кратчайший путь к цели, избежать даже мелких ошибок. Полезно делиться идеями и обсуждать планы. Вам наверняка предложат помощь в осуществлении задуманного. Вероятны удачные сделки и покупки. Во всем, что касается денег, вы можете полагаться на интуицию: она не подводит. Вторая половина дня дает шанс принять участие в каких-то необычных мероприятиях. Это будет очень полезно.
Лев
Будьте настойчивы, и у вас все получится. Это не самый простой день, но вы все же способны добиться успеха во многих делах. Старайтесь действовать последовательно, не бросаться от одного дела к другому и избегать беспорядка. Серьезное отношение к решению любых задач позволяет быстро добиться нужного результата. Вероятны удачные совпадения, а также неожиданные события, которые натолкнут вас на интересные мысли. Это подходящий день для того, чтобы вернуться к старым идеям. Вы поймете, как их можно реализовать сейчас.
Дева
Не сердитесь по пустякам. Сегодня не все будет идти по плану, а окружающие порой могут понимать вас неправильно. Возможны мелкие недоразумения; порой они мешают вовремя завершить начатые дела. Старайтесь относиться к происходящему философски. Так вам будет легче сохранить самообладание и принять верные решения. Первая половина дня будет довольно беспокойной, а вот во второй вы сможете отдохнуть. Это хорошее время для любых творческих занятий: они вдохновляют и неизменно радуют. Вероятны приятные известия, касающиеся кого-то из близких.
Весы
Может быть непросто сохранять спокойствие в начале дня. Для обсуждения сложных вопросов это время едва ли подходит: вы горячитесь, сердитесь из-за пустяков, иногда просто не можете правильно оценить аргументы собеседников. Совсем иначе будут проходить любые беседы во второй половине дня. Можно договориться о многом даже с теми, кто прежде не понимал вас. День удачен с точки зрения финансов. Вероятны денежные поступления, в том числе из неожиданных источников. Некоторые Весы заключат выгодные сделки или купят то, что давно хотели.
Скорпион
День наверняка порадует вас и приятными событиями, и интересными задачами. Скучать вам не придется. Возможны хорошие новости, связанные с вопросом, над которым вы в последнее время много размышляли. Некоторых Скорпионов ждут необычные деловые предложения. Не спешите с ответом: у вас есть время все обдумать. Благоприятный день для учебы, а также любой работы, связанной со сбором и анализом информации. Часто вы замечаете то, чего не увидели другие. Интуиция часто помогает принять верные решения, подсказывает, куда двигаться дальше.
Стрелец
Если вы запланировали важные дела, приступайте к ним в начале дня. Так вы не только быстрее добьетесь нужного результата, но и сможете избежать многих трудностей, споров с окружающими, а также долгих объяснений. Возможны небольшие денежные поступления. Они будут очень кстати, позволят сделать незапланированные покупки. Вероятны приятные события в семье. Не исключено, что появится повод для домашнего праздника или дружеской вечеринки. Вы стараетесь порадовать близких, они отвечают тем же. Не исключены романтические сюрпризы.
Козерог
Благоприятный день. Вы уверены в своих силах и не боитесь трудностей. На пути не возникнет преград, которые заставили бы вас усомниться в успехе и отказаться от задуманного. День отлично подходит для того, чтобы браться за что-то новое. Наверняка найдутся люди, которые захотят вам помочь. День хорошо подходит для работы и учебы, а также любых занятий, требующих творческого подхода, изобретательности, нестандартного взгляда на вещи. Вам нравится придумывать новое. Многие смелые идеи оказываются удачными.
Водолей
Беспокойный день, но не такой сложный, как может показаться с утра. Старайтесь никуда не торопиться. Необдуманные поступки, действия, совершенные под влиянием эмоций, могут иметь неприятные последствия. Влияние позитивных тенденций усиливается с каждым часом. Настроение улучшается, жизнь налаживается. Вторая половина дня многих Водолеев порадует приятными встречами и хорошими новостями. Это подходящее время для обсуждения важных семейных дел, общих планов. Удастся избежать долгих споров, достичь компромисса.
Рыбы
Благоприятный день. Тревожиться не о чем: звезды на вашей стороне, благодаря их поддержке вы во многих делах добиваетесь успеха. Можно неплохо справиться с тем, что прежде вовсе не удавалось. Сегодня вы предпочитаете не идти проторенным путем, а искать собственный путь к цели. Окружающим нравится ваш подход к делам. Многие захотят познакомиться с вами поближе, рассказать или предложить что-то интересное. Не исключено начало романтической истории. Новые отношения будут развиваться стремительно и подарят массу ярких эмоций.