Сын Кейт Пентус-Розиманнус получил необычное имя: оно подходит ему как нельзя лучше

Политик Кейт Пентус-Розиманнус сделала милый пост в Facebook по случаю дня рождения своего сына. Ее второй ребенок родился 13 июля. «Все это до сих пор кажется чудом», - сказала она тогда.

13 сентября Пентус-Розиманнус рассказала, как прошли первые несколько месяцев.

«Сегодня комочку радости исполнилось два месяца, и мы отпраздновали это чудесным безе (точнее, мы отпраздновали это безе, а сам именинник наблюдал за этим с умеренного расстояния). За прошедшее время было бесчисленное количество криков и смеха, успешные выступления по выплевыванию соски, предложенной родителями, вмешательство в каждый разговор, ранние утренние сеансы приватной беседы с маленьким желтым львом и несколько тысяч шагов шагов с коляской».

Пентус-Розиманнус сообщает, что сына назвали Микк Александр. У него также есть несколько прозвищ.

Имя подходит общественному деятелю

Почему выбрали имя Микк Александр?

«Микк - потому что это красивое эстонское имя, которое, как мне показалось, очень подходит нашему необыкновенно экспрессивному, пронзительно смотрящему на нас общественному деятелю. В моей семье имя Микк впервые появилось в 1710 году, и я горжусь тем, что передаю своему сыну имя с такой сильной историей», - говорит Пентус-Розиманнус.

«Александр звучит более интернационально, но на самом деле оно тоже было в нашем генеалогическом древе несколькими поколениями раньше. Значение этого имени символическое - защитник. Учитывая, насколько конкретно и громко сын может постоять за себя, можно не сомневаться, что он сможет сделать это убедительно и в будущем.

Гордая мать также делится с подписчиками милой фотографией и коротким видео своего сына.

«Кажется, он немного похож на дедушку Вяйно - веселый и улыбчивый», - говорится в комментариях.

Дочери Кейт Пентус-Розиманнус и Рейн Розиманнуса, в августе исполнилось 3 года. «Остроумная светская львица, увлеченный новатор языка, большой весельчак и самозабвенный исследователь мира», - описывает Кейт свою трехлетнюю дочь в посте в Instagram по случаю ее дня рождения.