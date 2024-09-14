Бритни Спирс продолжит выплачивать алименты своему бывшему мужу Кевину Федерлайну на содержание их младшего сына Джейдена Джеймса, хотя ему недавно исполнилось 18 лет.
Бритни Спирс продолжит платить алименты на сына Джейдена после его совершеннолетия
Как сообщает издание TMZ со ссылкой на источники, Бритни Спирс и ее бывший муж договорились, что она прекратит платить алименты на сына Джейдена или когда ему исполнится 18 лет, или когда он окончит среднюю школу - в зависимости от того, что из этого случится позднее. Джейден, несмотря на то что стал совершеннолетним, пока учится в средней школе.
По данным издания, Джейден намерен досрочно окончить среднюю школу на Гавайях. Это случится в ноябре, а до этого момента Бритни Спирс будет вынуждена платить алименты на его содержание. Изначально певица выплачивала бывшему мужу 20 тысяч долларов в месяц, но в 2018 году эту сумму удвоили, потому что дети были полностью на попечении бывшего мужа Бритни Спирс. Но в прошлом месяце певица решила снова выплачивать только 20 тысяч долларов, так как старшему сыну Престону исполнилось 18 лет.
Стоит отметить, что у Бритни Спирс весьма непростые отношения с сыновьями - их у неё двое: 17-летний Джейден и 18-летний Престон. В 2022 году Джейден публично критиковал свою мать, заявив, что она относилась к ним по-разному и они это чувствовали. А в 2023 году сообщалось, что Бритни Спирс больше года не общается со своими детьми и они перестали отвечать на ее сообщения. Однако в июне этого года стало известно, что сыновья поздравили ее с Днем матери.
Напомним, после нервного срыва в 2008 году Бритни Спирс попала под опеку отца, который ее полностью контролировал. Освободиться от его опеки певица смогла только спустя 13 лет.