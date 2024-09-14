Бритни Спирс продолжит платить алименты на сына Джейдена после его совершеннолетия

Как сообщает издание TMZ со ссылкой на источники, Бритни Спирс и ее бывший муж договорились, что она прекратит платить алименты на сына Джейдена или когда ему исполнится 18 лет, или когда он окончит среднюю школу - в зависимости от того, что из этого случится позднее. Джейден, несмотря на то что стал совершеннолетним, пока учится в средней школе.

По данным издания, Джейден намерен досрочно окончить среднюю школу на Гавайях. Это случится в ноябре, а до этого момента Бритни Спирс будет вынуждена платить алименты на его содержание. Изначально певица выплачивала бывшему мужу 20 тысяч долларов в месяц, но в 2018 году эту сумму удвоили, потому что дети были полностью на попечении бывшего мужа Бритни Спирс. Но в прошлом месяце певица решила снова выплачивать только 20 тысяч долларов, так как старшему сыну Престону исполнилось 18 лет.

Стоит отметить, что у Бритни Спирс весьма непростые отношения с сыновьями - их у неё двое: 17-летний Джейден и 18-летний Престон. В 2022 году Джейден публично критиковал свою мать, заявив, что она относилась к ним по-разному и они это чувствовали. А в 2023 году сообщалось, что Бритни Спирс больше года не общается со своими детьми и они перестали отвечать на ее сообщения. Однако в июне этого года стало известно, что сыновья поздравили ее с Днем матери.

Напомним, после нервного срыва в 2008 году Бритни Спирс попала под опеку отца, который ее полностью контролировал. Освободиться от его опеки певица смогла только спустя 13 лет.