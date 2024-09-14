Вечером 8 сентября кто-то вышел из спа-салона Viimsi SPA18+, прихватив с собой чужие кроссовки, которые имеют большое значение для их обладателя. Это были его свадебные кроссовки, на которых написана фамилия новоиспеченной семьи. «Может быть, кто-то случайно стал свидетелем кражи или видел, как кто-то ходит в этих кроссовках», - надеется мужчина. Спа-центр сожалеет о случившемся, но несет ответственность за личные вещи посетителей.
После похода в спа житель Эстонии остался без свадебной обуви: они были особенные
Пара, связавшая себя узами брака этим летом, написала свою фамилию на белых кроссовках Nike. И жених, и невеста надели одинаковые кроссовки. Теперь остались только женские, так как мужские кроссовки были украдены во время посещения спа-центра Viimsi SPA18+.
«Мужские кроссовки Air Force 1 были украдены 8 сентября между 16:30 и 20:30», - рассказывает женщина, удивленная тем, что кто-то решил забрать кроссовки с чужой фамилией. «У меня не укладывается в голове, как люди могут украсть чьи-то личные вещи, особенно, что в спа-центре 18+ могут пройти только совершеннолетние. Кроссовки были для нас особенными, они были сделаны специально для свадьбы. Они были одинаковыми», - говорит она.
«Может быть, кто-то случайно стал свидетелем кражи или видел, как кто-то ходит в этих кроссовках», - надеется молодая пара.
Сразу после инцидента пара обратилась к сотруднику спа-центра, который предложил отправить фотографии обуви на их электронный адрес. Хотя в спа-центре просмотрели записи с камер, мужчина сказал, что, к сожалению, ничего не прояснилось. «Нам сказали, что это будет уроком на следующий раз», - говорит он. Пострадавший считает, что рядом с полкой для обуви можно было бы повесить объявление, предупреждающее клиентов и советующее им ставить обувь в шкафчик.
«Мы не обвиняем спа-центр. Мы понимаем, что сами отвечаем за свою собственность. Конечно, мы могли бы оставить обувь в шкафчике, но не подумали об этом, ведь в спа 18+ и посетители взрослые, а под полкой есть место, где можно оставлять обувь».
Спа-центр не несет ответственности за личные вещи
Руководитель спа-центра и центра отдыха таллиннского отеля Viimsi SPA Айника Сюльд говорит, что это прискорбный инцидент. «Ценную для клиента обувь, которую оставили в общей зоне, украдел неизвестный», - говорит Сюльд.
Сюльд отмечает, что на кассе вывешены правила посещения Viimsi SPA 18+, в которых говорится, что спа-центр не несет ответственности за личные вещи или ценности, оставленные в холле, раздевалке или шкафчике. «Перед тем, как отправится в спа-центр, убедитесь, что шкафчик надежно закрыт. В случае возникновения проблем, пожалуйста, обратитесь к администратору».
В этом случае записи камер видеонаблюдения спа-центра не помогли. «Записи камер видеонаблюдения, просмотренные уполномоченным лицом, не позволили идентифицировать человека, который ушел с обувью. В приватных зонах спа-центра нет камер», - говорит руководитель спа-центра Viimsi SPA.
Если вы заметили на ком-то данную обувь или увидели ее в продаже в Интернете, сообщите об этом в редакцию Elu24 toimetus@elu24.ee.