После похода в спа житель Эстонии остался без свадебной обуви: они были особенные

Пара, связавшая себя узами брака этим летом, написала свою фамилию на белых кроссовках Nike. И жених, и невеста надели одинаковые кроссовки. Теперь остались только женские, так как мужские кроссовки были украдены во время посещения спа-центра Viimsi SPA18+.

«Мужские кроссовки Air Force 1 были украдены 8 сентября между 16:30 и 20:30», - рассказывает женщина, удивленная тем, что кто-то решил забрать кроссовки с чужой фамилией. «У меня не укладывается в голове, как люди могут украсть чьи-то личные вещи, особенно, что в спа-центре 18+ могут пройти только совершеннолетние. Кроссовки были для нас особенными, они были сделаны специально для свадьбы. Они были одинаковыми», - говорит она.

«Может быть, кто-то случайно стал свидетелем кражи или видел, как кто-то ходит в этих кроссовках», - надеется молодая пара.

Вор украл пару кроссовок, имевших особое значение для владельца. Фото: Erakogu

Сразу после инцидента пара обратилась к сотруднику спа-центра, который предложил отправить фотографии обуви на их электронный адрес. Хотя в спа-центре просмотрели записи с камер, мужчина сказал, что, к сожалению, ничего не прояснилось. «Нам сказали, что это будет уроком на следующий раз», - говорит он. Пострадавший считает, что рядом с полкой для обуви можно было бы повесить объявление, предупреждающее клиентов и советующее им ставить обувь в шкафчик.