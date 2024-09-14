Лотти Мосс после передозировки «Оземпика» раскритиковала «героиновый шик», который в 90-e популяризировала ее сестра Кейт Мосс

Как отметила в своем подкасте Лотти Мосс, сейчас этот тренд возвращается - именно поэтому многие звезды активно начали употреблять «Оземпик» для похудения, рискуя здоровьем. Сама Лотти попала в больницу из-за передозировки препарата и считает, что допускать возвращения этого тренда нельзя.

«Сейчас это не должно быть трендом. Куда делся бодипозитив? Тренд на "героиновый шик" сейчас возвращается, как это было в девяностых, но мы не должны к этому возвращаться».

«Ещё недавно были популярны девушки с формами и становилось всё более модным быть пышными и сексуальными, а теперь всё возвращается к этому "героиновому шику", отказу от еды и стремлению быть суперхудой», - сказала Лотти.

Модель отметила, что быть худой допустимо, если тело такое от природы, но не стоит пытаться привести его к такому виду самостоятельно и опасными методами. «Просто будьте довольны своим весом и тем, что ваше тело функционирует и работает, вместо того чтобы подвергать его чему-то подобному».

Ранее она высказалась о том, как попала в больницу, и заявила, что этот случай - предостережение для всех, кто хочет похудеть с помощью препаратов.

Девушка приняла слишком большую дозу препарата для диабетиков, который был куплен из-под полы. В результате у неё начался «припадок, вызванный обезвоживанием», и её забрала скорая.

Ранее сама Кейт Мосс заявила, что она подверглась травле из-за того, что худоба благодаря ей стала популярной: родители девушек обвиняли модель в том, что их дочери из-за её примера подвергают себя опасности.