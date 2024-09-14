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Совместный хит и белоснежный свадебный торт: эстонская певица показала закулисье торжества

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Грете Пайа и Йоонатан Сийман.
Грете Пайа и Йоонатан Сийман. Фото: Konstantin Sednev

В среду певица Грете Пайя объявила в социальных сетях, что вышла замуж за Йоонатана Сиймана, участника группы Púr Múdd. Эта новость стала неожиданностью для многих, поскольку общественность не знала об отношениях Грете и Йоонатана. «Огромное спасибо всем за такие милые и добрые пожелания!» - написала новоиспеченная жена в Instagram.

Теперь певица делится с подписчиками в Instagram некоторыми подробностями свадебного торжества, в том числе милым видео, в котором Йоонатан играет песню Ainult unustamiseks на фортепиано в церкви, где пара венчалась. Это особенная песня для пары, ведь с нее началось сотрудничество музыкального дуэта Púr Múdd с Грете Пайя.

Скриншот из Instagram.
Скриншот из Instagram. Фото: Instagram / Grete Paia
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