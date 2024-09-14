Совместный хит и белоснежный свадебный торт: эстонская певица показала закулисье торжества

В среду певица Грете Пайя объявила в социальных сетях, что вышла замуж за Йоонатана Сиймана, участника группы Púr Múdd. Эта новость стала неожиданностью для многих, поскольку общественность не знала об отношениях Грете и Йоонатана. «Огромное спасибо всем за такие милые и добрые пожелания!» - написала новоиспеченная жена в Instagram.