Совместный хит и белоснежный свадебный торт: эстонская певица показала закулисье торжества

В среду певица Грете Пайя объявила в социальных сетях, что вышла замуж за Йоонатана Сиймана, участника группы Púr Múdd. Эта новость стала неожиданностью для многих, поскольку общественность не знала об отношениях Грете и Йоонатана. «Огромное спасибо всем за такие милые и добрые пожелания!» - написала новоиспеченная жена в Instagram.
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Теперь певица делится с подписчиками в Instagram некоторыми подробностями свадебного торжества, в том числе милым видео, в котором Йоонатан играет песню Ainult unustamiseks на фортепиано в церкви, где пара венчалась. Это особенная песня для пары, ведь с нее началось сотрудничество музыкального дуэта Púr Múdd с Грете Пайя.