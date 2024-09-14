«О, что вы делаете!» Мужчина, снимавший отделение полиции в Пярну, вступил в перепалку с патрульными

В TikTok набирает популярность видео, снятое жителем Эстонии в Пярну. На кадрах видно, что во время прогулки по городу с камерой его останавливает патруль полиции. По словам представителя Департамента полиции и погранохраны, инцидент произошел в июне 2022 года.