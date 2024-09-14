В TikTok набирает популярность видео, снятое жителем Эстонии в Пярну. На кадрах видно, что во время прогулки по городу с камерой его останавливает патруль полиции. По словам представителя Департамента полиции и погранохраны, инцидент произошел в июне 2022 года.
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«О, что вы делаете!» Мужчина, снимавший отделение полиции в Пярну, вступил в перепалку с патрульными
Первый из двух видеороликов, загруженных на платформу TikTok, начинается с кадров здания внутренней безопасности в Пярну, где работают Департамент полиции и погранохраны, Спасательный департамент, Центр тревоги, Центр информационных технологий и развития Министерства внутренних дел, КаПо и служба поддержки жертв Департамента социального страхования.
Именно это здание снимает мужчина. В нескольких метрах от строения мужчину задерживает полицейский патруль.