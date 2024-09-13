Первая леди Франции снялась в сериале Netflix «Эмили в Париже»

После чего Эмили делает с Брижит Макрон селфи и выкладывает его в Instagram, добавив к нему хэштег #makeiticonic - лозунг президента Макрона, направленный на привлечение во Францию иностранных инвесторов.

12 сентября, на стриминговой платформе Netflix вышла вторая часть четвертого сезона сериала. Супруга президента Франции появилась на экранах в 7-й серии в роли себя самой - в короткой сцене в ресторане, где Эмили делает селфи с первой леди.

По сюжету жительница Чикаго Эмили Купер (актриса Лили Коллинз) переезжает в Париж. Сериал завоевал множество поклонников, но в то же время подвергся критике: многим показалось, что столица Франции представлена в сериале стереотипно.

О том, как родилась идея камео (так называется появление известного человека на экране в роли себя самого) для супруги французского президента, рассказал журнал Elle.

По словам Лили Коллинз, дело было в декабре 2022 года в Елисейском дворце (официальной резиденции президента Франции), куда Брижит Макрон пригласила ее вместе с создателем сериала Дарреном Старом.

В первом сезоне сериала упоминается, что первая леди поделилась постом Эмили в Instagram, где та выражала свое разочарование по поводу того, что во французском языке слово vagin - «вагина» - мужского рода.

«Брижжит Макрон - большая поклонница сериала и восприняла упоминание о себе в первом сезоне с большим юмором, - рассказала Коллинз в интервью Elle. - Новая сцена, в четвертом сезоне - наши перемигивания с ней на съемочной площадке - для меня огромная честь и настоящее удовольствие».

В четвертой серии в момент, когда Эмили (Коллинз) подходит к Брижит Макрон, та сидит в ресторане в компании двух других женщин. На героиню надвигается телохранитель, но та объясняет, что она автор Instagram-аккаунта Emily in Paris, и первая леди жестом отпускает охрану.

После чего Эмили делает с Брижит Макрон селфи и выкладывает его в Instagram, добавив к нему хэштег #makeiticonic - лозунг президента Макрона, направленный на привлечение во Францию иностранных инвесторов.