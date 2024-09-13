Муж измельчил в блендере финалистку конкурса «Мисс Швейцария»

Сотрудники правоохранительных органов Швейцарии расследуют убийство финалистки конкурса красоты «Мисс Швейцария» Кристины Йоксимович. Основным подозреваемым по этому делу является муж женщины, имеющий выявленные признаки психического отклонения.

Останки тела девушки наши в прачечной. Оно было расчленено с помощью лобзика, ножа и секатора. Затем несколько фрагментов тела мужчина измельчил ручным блендером, передает портал Independ. По информации журналистов, сначала жертва была задушена.

Со ссылкой на данные расследования, издание отмечает, что муж задушил свою жену, а затем изрубил тело. На текущий момент подозреваемый уже арестован.

Согласно постановлению Федерального суда Швейцарии, мужчина имеет «конкретные психические отклонения» и склонен к совершению насилия.

Убийство Кристины Йоксимович произошло еще в феврале этого года, а арестованный муж убитой открыто признался в убийстве в марте во время реконструкции преступления в рамках расследования.

Мужчина заявил, что супруга якобы напала на него с ножом, а до этого он говорил, что нашел ее тело и в панике расчленил его. Когда подозреваемый был арестован, он подал заявление об освобождении из тюрьмы, но ему было отказано.