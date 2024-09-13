ВОТ ЭТО НОВОСТЬ! В Эстонии открылся зоопарк, где можно сделать селфи с жирафом, львом и даже динозавром

В Торме, Йыгевамаа, теперь работает уникальный парк FotoZoo под названием «Страна чудес животных». FotoZoo с реалистичными животными находится в историческом усадебном комплексе Торма. Здесь можно увидеть жирафов, белых медведей, динозавров и многих других животных. В общей сложности посетителей встретят более сотни различных фигур животных.

По словам владельцев диковинного парка, место идеально подходит для семей, школьных групп и всех любителей природы, желающих интерактивно и образовательно изучить мир животных. Здесь можно увидеть динозавров, горилл, слонов, жирафов, тигров, белых медведей, а также для малышей представлены утки, кролики и золотые рыбки.

Слоны и жирафы разгуливают в FotoZoo. Фото: Torma FotoZo

Руководитель проекта Энни Ваарманн из Torma Glämping говорит: «Это, возможно, первый в Эстонии FotoZoo, который предлагает множество уголков для фотографий для Instagram и соцсетей. Когда вы в последний раз фотографировались с жирафом или львом? Здесь это возможно! Мы также проводим образовательные программы и мастер-классы, которые помогают понять поведение животных и влияние нашей деятельности на природу. Наша цель - не только развлекать, но и давать знания для защиты природы».

Открыт круглый год

Torma FotoZoo работает с пятницы по воскресенье с 12:00 до 20:00, в будни - по предварительной записи. Зимой парк переходит в помещение, позволяя посетителям наслаждаться фигурами животных и настоящими животными круглый год. Вход в FotoZoo платный. Больше информации найдете ЗДЕСЬ!