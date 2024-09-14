Насыщенный день, приносящий новые дела и задачи, а также переживания и волнения. Даже тем, кто обычно не теряет самообладания, трудно сохранять спокойствие. Лучше не спешить с важными решениями. Пройдет совсем немного времени, и станет совершенно ясно, как нужно действовать, пишет Дворец.
ГОРОСКОП НА 14 СЕНТЯБРЯ ⟩ У Раков день подходит для полезных дел, а у Скорпионов могут быть проблемы
В первой половине дня возможны напряженные моменты, во второй же будет гораздо больше поводов для радости и приятных сюрпризов. Чем ближе вечер, тем проще ладить с окружающими, так что до обеда лучше не начинать серьезных разговоров.
Овен
Любые контакты с окружающими сегодня требуют от вас гораздо больше терпения и самообладания, чем обычно. Часто приходится иметь дело с теми, кто не вызывает у вас симпатии, и скрывать свои истинные чувства. Однако вам удается, пусть и не без труда, избежать конфликтов и сохранить хорошие отношения со всеми. День отлично подходит для самостоятельной работы. Когда никто не мешает и не отвлекает, вы можете быстро справиться с очень сложными делами, решить непростые вопросы. Утром стоит быть осторожнее с деньгами, а вот вечер подходит для сделок и покупок.
Телец
День отлично подходит для деловых встреч, обсуждения любых вопросов, касающихся работы и бизнеса. Вероятны интересные предложения. Можно не спешить с ответом: спокойно изучите все условия, подумайте, нельзя ли сделать их более выгодными. Вы с энтузиазмом беретесь за решение новых задач, и это многим нравится. Для людей, которым не хватает храбрости и уверенности в себе, вы становитесь примером. Вероятно дружеских или романтических отношений. Они будут развиваться совершенно неожиданном образом, подарят массу ярких эмоций.
Близнецы
Отличный день. Стоит вновь взяться за то, что долго не получалось. На этот раз вы добьетесь нужного результата, и это окажется куда легче, чем можно было предположить. Прислушивайтесь к интуиции: ее подсказки помогают найти кратчайший путь к цели и не наделать глупостей. Дел может быть больше, чем обычно, но у вас останется время и для отдыха. Стоит уделить внимание близким: они будут рады поговорить с вами, смогут и развеселить, и поддержать, и вдохновить. Вечер – лучшее время для важного разговора с любимым человеком. Вы многое скажете друг другу.
Рак
Подходящий день для полезных дел. Неважно, решите ли вы взяться за что-то совершенно новое или вернуться к тому, чем занимались раньше. В любом случае удастся быстро добиться успеха, а если вам потребуется помощь, вы ее наверняка получите. Вероятны необычные предложения, касающиеся работы или учебы. Если вы давно размышляли о том, что хотели бы изменить свою жизнь, не упустите подходящий момент: сейчас можно сделать первые шаги в совершенно новом направлении. Легко будет договориться с близкими о любых совместных действиях. Планы, прежде казавшиеся очень смелыми, почти фантастическими, становятся более реальными.
Лев
События развиваются не так быстро, как вам нужно. К счастью, сегодня вовсе не обязательно ждать у моря погоды: вы способны изменить ситуацию, сдвинуть сложное дело с мертвой точки, заставить других действовать быстрее. Ярко проявляются лидерские качества, так что вам удается и заинтересовать окружающих, и вдохновить их. Легко будет произвести хорошее впечатление на новых знакомых, понравиться тем, кто давно вам симпатичен. Возможно начало романтической истории, которая вскоре станет очень важной для вас.
Дева
Сегодня вам будет не так-то просто вести себя спокойно и дружелюбно, не поддаваться на провокации, принимать взвешенные решения. Эмоциональный фон нестабилен, не всегда удается сохранить самообладание. Это бесконечно удивляет окружающих, привыкших к вашему хладнокровию и здравомыслию. Не спешите с решениями, чего бы они ни касались. Первое впечатление о людях может быть ложным, не всегда удается сразу правильно оценить поступающие предложения. Нужно время, чтобы во всем разобраться. И оно у вас есть.
Весы
Отличный день для поиска союзников. Есть шанс заручиться поддержкой влиятельных людей, подружиться с теми, от кого многое зависит. Многие готовы помочь делом или советом, интуиция безошибочно подсказывает, к кому именно стоит обратиться. Вы быстро справляетесь с решением сложных рабочих вопросов; тут часто помогает опыт. Едва ли возникнут поводы для разногласий с близкими. Однако для того, чтобы делиться какими-то новыми идеями, этот день едва ли подходит. Сначала обдумайте их сами, взвесьте все «за» и «против».
Скорпион
День может принести проблемы, но они не испортят вам настроения, не заставит утратить оптимизм. Часто вы даже рады возможности решить непростую задачу, заодно показав окружающим, на что способны. Удачными будут смелые эксперименты, нестандартные решения позволят быстро достичь цели. Но не переоценивайте свои силы: во второй половине дня вам не помешает отдых. Лучше не планировать на это время ни утомительных дел, ни важных разговоров. Это хорошее время для общения с людьми, которые хорошо знают вас и понимают с полуслова.
Стрелец
Довольно утомительный, но очень плодотворный день. Вы решите несколько сложных задач, добьетесь успеха в деле, которому уже отдали много сил. Часто помогают старые знакомые. Они знают, чего вы действительно хотите добиться, и могут подсказать, как лучше действовать. Возможны денежные поступления. Сегодня они будут очень кстати: позволят заключить удачные сделки или просто купить то, что давно хотелось. Хорошо выбирать подарки для близких, вы быстро понимаете, чем порадовать каждого. Вечер обещает приятные известия от людей, о судьбе которых вы беспокоились.
Козерог
Вряд ли удастся избежать мелких неприятностей в начале дня, но настроения они вам не испортят. Вы уверены, что можете справиться со всеми возникающими проблемами, найти ответы на вопросы. Это действительно так. Какие-то неожиданности возможны, но в целом ситуация не выходит из-под контроля, вы успеваете все, что запланировали. Радует общение с близкими. Это подходящий день для дружеской встречи, романтического свидания, семейного праздника. Вы часто с полуслова понимаете тех, кто вам дорог, всегда находите способ поддержать и помочь.
Водолей
Любые важные разговоры стоит планировать на первую половину дня. Неважно, о чем пойдет речь. Вы обязательно найдете нужные слова, подберете аргументы, которые убедят собеседника, докажете свою правоту, никого не обидев. Подходит это время и для того, чтобы составлять официальные документы. Вторая половина дня – время самостоятельных действий. Вам не нужны ни советы, ни помощь. Вы рассчитываете на собственные силы, и их оказывается достаточно, чтобы добиться того, что прежде казалось невозможным. Возможен успех в деле, прежде казавшемся совершенно безнадежным.
Рыбы
Приятный день. Его события вдохновляют и радуют, возвращают веру в себя тем, кто в последнее время ее утратил. Рыбы, в последнее время чувствовавшие, что оказались в тупике, понимают, куда двигаться дальше. Те, кто устал от намеков и недоговоренностей, получают однозначные ответы на важные вопросы. Знакомство, завязавшееся сегодня почти случайно, может стать началом долгой дружбы или захватывающей романтической истории. Во всем, что касается личных отношений, вы можете доверять интуиции. Она не подводит ни в мелочах, ни в серьезных вопросах.