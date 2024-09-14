ГОРОСКОП НА 14 СЕНТЯБРЯ У Раков день подходит для полезных дел, а у Скорпионов могут быть проблемы

В первой половине дня возможны напряженные моменты, во второй же будет гораздо больше поводов для радости и приятных сюрпризов. Чем ближе вечер, тем проще ладить с окружающими, так что до обеда лучше не начинать серьезных разговоров.

Овен

Любые контакты с окружающими сегодня требуют от вас гораздо больше терпения и самообладания, чем обычно. Часто приходится иметь дело с теми, кто не вызывает у вас симпатии, и скрывать свои истинные чувства. Однако вам удается, пусть и не без труда, избежать конфликтов и сохранить хорошие отношения со всеми. День отлично подходит для самостоятельной работы. Когда никто не мешает и не отвлекает, вы можете быстро справиться с очень сложными делами, решить непростые вопросы. Утром стоит быть осторожнее с деньгами, а вот вечер подходит для сделок и покупок.

Телец

День отлично подходит для деловых встреч, обсуждения любых вопросов, касающихся работы и бизнеса. Вероятны интересные предложения. Можно не спешить с ответом: спокойно изучите все условия, подумайте, нельзя ли сделать их более выгодными. Вы с энтузиазмом беретесь за решение новых задач, и это многим нравится. Для людей, которым не хватает храбрости и уверенности в себе, вы становитесь примером. Вероятно дружеских или романтических отношений. Они будут развиваться совершенно неожиданном образом, подарят массу ярких эмоций.

Близнецы