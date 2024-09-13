Обвиняемая в убийстве новорожденного в Сууре-Ляхтру: «Если я виновна, то должна отсидеть, если невиновна – должна жить дальше»

Сегодня в Пярнуском уездном суде по видеосвязи собрались обвиняемая Кайри Куусемаа , ее защитник Роберт Сарв и прокурор Ляэнеской окружной прокуратуры Элийа Соммер .

В ходе предварительных слушаний как прокурор, так и защита представили свои мнения о допустимости или достоверности различных видов доказательств, а также об ограничении доступа общественности к некоторым частям слушаний.