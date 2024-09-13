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Обвиняемая в убийстве новорожденного в Сууре-Ляхтру: «Если я виновна, то должна отсидеть, если невиновна – должна жить дальше»

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Обвиняемая Кайри Куусемаа.
Обвиняемая Кайри Куусемаа. Фото: Kuvatõmmis videoistungilt

«Если я виновна, то должна отсидеть, если невиновна, то должна жить дальше», - сказала Кайри Куусемаа, обвиняемая в убийстве младенца в Сууре-Ляхтру, когда суд предоставил ей слово на предварительном слушании. 

Сегодня в Пярнуском уездном суде по видеосвязи собрались обвиняемая Кайри Куусемаа, ее защитник Роберт Сарв и прокурор Ляэнеской окружной прокуратуры Элийа Соммер.

В ходе предварительных слушаний как прокурор, так и защита представили свои мнения о допустимости или достоверности различных видов доказательств, а также об ограничении доступа общественности к некоторым частям слушаний.

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