«Если я виновна, то должна отсидеть, если невиновна, то должна жить дальше», - сказала Кайри Куусемаа, обвиняемая в убийстве младенца в Сууре-Ляхтру, когда суд предоставил ей слово на предварительном слушании.
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Обвиняемая в убийстве новорожденного в Сууре-Ляхтру: «Если я виновна, то должна отсидеть, если невиновна – должна жить дальше»
Сегодня в Пярнуском уездном суде по видеосвязи собрались обвиняемая Кайри Куусемаа, ее защитник Роберт Сарв и прокурор Ляэнеской окружной прокуратуры Элийа Соммер.
В ходе предварительных слушаний как прокурор, так и защита представили свои мнения о допустимости или достоверности различных видов доказательств, а также об ограничении доступа общественности к некоторым частям слушаний.