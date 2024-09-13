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«Я был тронут увиденным в Киеве»: актер Майкл Дуглас призвал своих поклонников поддерживать Украину

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Майкл Дуглас.
Майкл Дуглас. Фото: Jacques BENAROCH/SIPA

Американский актер Майкл Дуглас, который впервые посетил Киев, сделал взнос в фонд фандрайзинговой платформы United24, пишет Гордон.

«Я был тронут увиденным в Киеве и тем, чего люди здесь достигли. Я задумался над тем, что я могу сделать, как поддержать. Я хочу, чтобы все знали о платформе United24, которая покрывает различные проблемы, с которыми сталкивается Украина. Поэтому я сделаю свой взнос и, надеюсь, вы сделаете его также», - обратился актер к поклонникам.

Дуглас был участником саммита первых леди и джентльменов, который прошел 12 сентября в Киеве под патронатом первой леди Украины Елены Зеленской.

Перед мероприятием актер прогулялся по Киеву, а также пообедал в заведении украинского ресторатора Евгения Клопотенко. Актер приехал в Украину вместе со своим 25-летним сыном Диланом Дугласом.

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