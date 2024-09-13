«Я был тронут увиденным в Киеве»: актер Майкл Дуглас призвал своих поклонников поддерживать Украину

«Я был тронут увиденным в Киеве и тем, чего люди здесь достигли. Я задумался над тем, что я могу сделать, как поддержать. Я хочу, чтобы все знали о платформе United24, которая покрывает различные проблемы, с которыми сталкивается Украина. Поэтому я сделаю свой взнос и, надеюсь, вы сделаете его также», - обратился актер к поклонникам.