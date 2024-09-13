Певец Джастин Тимберлейк чудом избежал тюрьмы

В июне певец был задержан в городке Саг-Харбор, штат Нью-Йорк. Ему были предъявлены обвинения в вождении в состоянии алкогольного опьянения, а также в нарушении правил дорожного движения, включая проезд на красный свет и нарушение полосы движения.

В рамках достигнутого соглашения Тимберлейк признал вину по обвинению в нарушении способности к вождению, которое является менее серьезным и не классифицируется как пьяное вождение. Ожидается, что он выплатит штраф в размере от 300 до 500 долларов. Окончательную сумму определит суд на слушании в пятницу. Кроме того, водительские права певца будут приостановлены в Нью-Йорке на один год - стандартная мера для тех, кто отказывается пройти алкотест.

Адвокат Тимберлейка Эдвард Бурк-младший отвергал обвинения и требовал прекратить дело, утверждая, что были допущены ошибки при аресте. Тимберлейк, в свою очередь, заявил, что выпил только один мартини и ехал за друзьями.

Согласно полицейскому отчету, Тимберлейк проехал мимо знака «Стоп» и нарушил правила движения. В документе также указывается, что от него исходил запах алкоголя, его язык заплетался и он неустойчиво держался на ногах.

Несмотря на первоначальное обвинение в пьяном вождении, которое могло привести к тюремному заключению, адвокат сумел добиться пересмотра обвинений, что позволило Тимберлейку избежать более серьезных последствий. Теперь он продолжит свое мировое турне.