МИЛЫЕ ФОТО Эстонский блогер-путешественник: я официально стал отцом, и это невероятное путешествие!

В начале сентября пара эстонских блогеров, живущих на Бали, Юхани Сярглеп и Катри Катс объявили о том, что стали родителями. Дочь, родившуюся 1 сентября, назвали Филиппа Джини Сярглеп.

«Добро пожаловать в наш мир - Филиппа Джини Сярглеп. Родилась дома в ночь на 1 сентября. Девочка нашей мечты», - сообщила Катри Катс в социальных сетях.

Теперь Юхани делится с подписчиками прекрасными фотографиями. «Теперь я официально стал папой. Какое это невероятное путешествие!» - радостно воскликнул он под очаровательными фотографиями, опубликованными в социальных сетях. «Всего неделю назад наша девочка была в животике у мамы, а теперь она здесь. Наблюдать за тем, как моя жена приносит ее в мир, было потрясающе - она действительно супергерой, и я горжусь тем, что могу стоять рядом с ней (и готовить закуски)».

Катри Катс и Юхани Сярглеп вместе с 2009 года. Пара путешественников уже несколько лет живет на Бали.

Во время беременности Катри Катс откровенно рассказала, что первые месяцы были очень тяжелыми. «Я чувствовала себя так плохо, что не могла даже стоять прямо, не чувствуя тошноты и головокружения», - сказала она. «Мне было трудно вообще что-либо есть, ничего не было вкусным, все вызывало тошноту, даже те продукты, которые я обычно люблю. Я постоянно уставала и чувствовала себя совершенно бесполезной».