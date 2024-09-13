Мировой рекорд Книги рекордов Гиннесса «Наибольшее количество фотографий людей в бане на Facebook за один час» официально подтвержден! 8 июня, в Международный день бани, в специально созданную группу на Facebook за один час было загружено 3909 фотографий, из которых 3602 соответствовали правилам рекорда Гиннесса и были засчитаны.
С ЛЕГКИМ ПАРОМ! ⟩ В Эстонии установили необычный мировой рекорд Гиннеса
В попытке установить мировой рекорд Гиннеса приняли участие тысячи людей со всего мира. Для того, чтобы установить мировой рекорд участники должны были в определенное время поделиться своими фотографиями, сделанными в парилке. Процесс контролировал официальный представитель Книги рекордов Гиннесса, а также три эксперта, которые отвечали за документирование каждой опубликованной фотографии и оценивали ее соответствие правилам.
«Это уникальное для Эстонии событие потому, что никто раньше не пытался организовать столь массовое банное мероприятие. Страсть и энтузиазм людей в этот день были по-настоящему потрясающими, - прокомментировала руководитель отдела туризма Visit Estonia Аннели Лепп. - Мы очень горды тем, что смогли представить наши банные на столь высоком международном уровне. Мы также увидели, что народная любовь к бане не знает границ».
«Работая в команде Книги рекордов Гиннесса всегда интересно видеть креативность и страсть, с которыми люди стремятся установить рекорды, и совместное банное мероприятие стало отличным примером этого, - сказала официальный судья Книги рекордов Гиннесса Сейда Субаси-Гемиджи. - Было приятно наблюдать, как общая любовь к банной культуре объединила так много людей со всего мира. Поздравляем Эстонию, Финляндию и всех, кто участвовал в этом успешном глобальном эксперименте».
Лектор Университета естественных наук и аудитор проекта рекорда Гиннесса Леа Судакова, которая оценивала присланные фотографии, подчеркнула, что участие в рекорде в качестве судьи оказалось и трудным, и забавным. «Я десятилетиями работала с данными, но этот проект оказался неожиданно сложным, например, технические сбои, из-за которых Facebook замедлялся из-за большого количества загруженных фотографий, увеличивали время подсчета. Нам также пришлось внимательно проверять, соответствовала ли каждая фотография условиям, установленным Книгой рекордов Гиннесса. Например, мы не ожидали, что люди будут выкладывать фотографии собак, сидящих на полках в бане - таких снимков особенно много поступило из Финляндии. Особенно трогательно было видеть постановочные фотографии банных сообществ, которые действительно приложили усилия для установления рекорда», - вспомнила Судакова некоторые моменты подсчета фотографий.
Мероприятие распространилось далеко за пределы нашего региона, и фотографии поступили со всех уголков мира. Больше всего снимков опубликовали жители Эстонии, за ними следовали финны, и почти 300 фотографий поступило от наших соседей - латышей. Удивительно много участников было, например, из Таиланда, что подтверждает глобальный охват банной культуры. Всего были опубликованы фотографии из 47 стран и с шести континентов: Африки, Азии, Австралии, Европы, Северной и Южной Америки. Самые дальние снимки были загружены из Новой Зеландии и Японии. В Японии, особенно за последние десять лет, популярность бань значительно выросла.
Организаторы уже рассматривают возможность повторения рекордной попытки в следующем году, чтобы продолжить продвижение этой уникальной традиции. «Мы хотим еще больше увеличить международное участие и пригласить любителей бани со всего мира присоединиться к этому дню, - сказала Аннели Лепп. - Одно можно сказать точно - банная культура жива и процветает, и у нее еще много возможностей в будущем!»
Эстонская и финская банные культуры включены в Репрезентативный список нематериального наследия ЮНЕСКО. Международный день бани отмечается во вторую субботу июня.