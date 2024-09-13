ГАЛЕРЕЯ Голые и сочные: в Таллинне показали снимки сотен обнаженных людей

Обнаженное тело, которое было табуированным из-за религиозных норм или моральных принципов, действующих в разных культурах и эпохах, всегда пленяло воображения людей. И видение наготы менялось с течением времени, а в особенности оно стало иным в 20 веке, когда изображение обнаженного человека обрело новые политические, социальные и другие глубинные значения.

Куратор выставки, которую привезли из Берлина, Йохан Викнер рассказал, что в прошлом доминируют истории, когда мужчины изображали тела женщин. Именно поэтому появилась идея организовать такую выставку, на которой как раз художницы смогут показать то, как они видят обнаженное тело причем не только женщин, но и мужчин.