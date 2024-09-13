Кайя Гербер повторила образ своей матери Синди Кроуфорд на красной дорожке кинофестиваля в Торонто. 23-летняя модель пришла на премьеру нового фильма Shell, где сыграла одну из главных ролей, в белом облегающем платье Herve Lager: в таком же Кроуфорд появлялась на церемонии «Оскар» в 1993 году. Платье, которое надела Кайя, сшили специально для этого выхода, а украшения, завершающие образ, модель «взяла поносить» у своей мамы.
Кайя Гербер повторила культовый образ своей матери Синди Кроуфорд 30-летней давности
«Кайя прислала мне референсы для фестиваля, и это платье было в одной из ее ссылок, - рассказала Vogue стилист Кайи Молли Диксон. - Я подумала, что было бы здорово отдать дань уважения культовому образу Синди».
Синди Кроуфорд выходила в свет в этом платье вместе с первым супругом Ричардом Гиром. Супермодель и голливудский актер были женаты с 1991 по 1995 год. Спустя три года после развода Кроуфорд вышла замуж за бизнесмена и бывшего манекенщика Рэнди Гербера. Супруги вместе до сих пор и воспитали двоих детей: сына Рэнди и дочь Кайю. Обоих детей Синди родила дома.
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