Кайя Гербер повторила культовый образ своей матери Синди Кроуфорд 30-летней давности

«Кайя прислала мне референсы для фестиваля, и это платье было в одной из ее ссылок, - рассказала Vogue стилист Кайи Молли Диксон. - Я подумала, что было бы здорово отдать дань уважения культовому образу Синди».

Синди Кроуфорд выходила в свет в этом платье вместе с первым супругом Ричардом Гиром. Супермодель и голливудский актер были женаты с 1991 по 1995 год. Спустя три года после развода Кроуфорд вышла замуж за бизнесмена и бывшего манекенщика Рэнди Гербера. Супруги вместе до сих пор и воспитали двоих детей: сына Рэнди и дочь Кайю. Обоих детей Синди родила дома.