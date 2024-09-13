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ФОТО Известная скандальная артистка стала матерью в третий раз и опубликовала откровенный снимок

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Cardi B.
Cardi B. Фото: Danny Moloshok

Рэп-исполнительница Cardi B сообщила в своем Instagram радостную новость. На фото она держит новорожденную дочь, нежно обнимая ее в роддоме. Для звезды это уже третий ребенок. Она также воспитывает трехлетнего сына и еще шестилетнюю дочь, пишет ТСН.

«Самое красивое маленькое создание. 07.09.24», - написала исполнительница, отметив дату рождения дочери.

Многодетная мать также опубликовала трогательные снимки, когда впервые взяла на руки малыша после его рождения, и показала процесс грудного вскармливания дочери.

К слову, поздравить с важным событием Cardi B пришли ее близкие. В частности, роддом посетили родственники рэп-исполнительницы, а также ее двое старших детей и экс-муж, музыкант Offset, о разводе с которым она сообщила в начале прошлого месяца. Бывший избранник и старшая дочь уже успели подержать новорожденную на руках и познакомиться с новым членом семьи.

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