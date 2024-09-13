Рэп-исполнительница Cardi B сообщила в своем Instagram радостную новость. На фото она держит новорожденную дочь, нежно обнимая ее в роддоме. Для звезды это уже третий ребенок. Она также воспитывает трехлетнего сына и еще шестилетнюю дочь, пишет ТСН.
ФОТО ⟩ Известная скандальная артистка стала матерью в третий раз и опубликовала откровенный снимок
«Самое красивое маленькое создание. 07.09.24», - написала исполнительница, отметив дату рождения дочери.
Многодетная мать также опубликовала трогательные снимки, когда впервые взяла на руки малыша после его рождения, и показала процесс грудного вскармливания дочери.
К слову, поздравить с важным событием Cardi B пришли ее близкие. В частности, роддом посетили родственники рэп-исполнительницы, а также ее двое старших детей и экс-муж, музыкант Offset, о разводе с которым она сообщила в начале прошлого месяца. Бывший избранник и старшая дочь уже успели подержать новорожденную на руках и познакомиться с новым членом семьи.